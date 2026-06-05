國中會考成績出爐！ 新竹熱門高中落點門檻一次看

大新竹高中就學權益自救會彙整去年竹苗區高中職最低錄取分數落點，提供家長與考生們參考。（擷取自大新竹高中自救會臉書粉專）

115年度國中教育會考今天寄發成績單，進入志願選填的關鍵時刻；大新竹高中就學權益自救會彙整去年竹苗區高中職最低錄取分數落點，提供家長與考生們參考，推估竹科實中5A10＋、新竹高中5A5+、新竹女中5A4+，競爭激烈！

大新竹高中自救會在臉書分享，落點分析表是統整114年表單蒐集的回報資料，並結合目前各校陸續釋出的錄取分數與序位統計整理而成。今年竹苗區會考總人數較去年增加592人，不過，竹苗區的公立高中職也增加了492個名額。在供需相對平衡的狀況下，預估115學年度各高中職的錄取分數將會持平，或僅略增1至2個A、B等級的「＋」。

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根據上述114學年度竹苗區免試入學推估最低錄取分數落點統計，竹科實中最低錄取門檻為5A10+、新竹高中為5A5+、新竹女中為5A4+、竹北高中普通科4A5+、1B2+、建功高中普通科4A2+ 1B2+、六家高中普通科3A2+ 2B4+；此外，新竹高工電機科、新竹高商綜合高中及竹北高中商業經營科等，則需要約3A以上成績。

大新竹高中自救會提醒，建議參考去年的分數，將志願分為「夢幻衝刺」、「穩健落點」與「安全防空洞」3階段填寫。除了看A、B區間與＋數，個人的整體序位也是非常關鍵的指標。另外，選填時除了分數，也可將交通時間、學校特色與孩子未來的發展方向納入考量。希望每位孩子都能順利錄取心目中最理想、最適合自己的學校！

大新竹高中就學權益自救會彙整去年竹苗區高中職最低錄取分數落點，提供家長與考生們參考。（擷取自大新竹高中自救會臉書粉專）

大新竹高中就學權益自救會彙整去年竹苗區高中職最低錄取分數落點，提供家長與考生們參考。（擷取自大新竹高中自救會臉書粉專）

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