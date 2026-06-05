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    首頁 > 生活

    又是花生粉！ 台南抽驗端午食品檢出真菌毒素超標

    2026/06/05 15:05 記者王姝琇／台南報導
    台南市近期針對粽子、鹹蛋黃及乾貨等應景食品加強專案抽驗。（台南市政府提供）

    台南市近期針對粽子、鹹蛋黃及乾貨等應景食品加強專案抽驗。（台南市政府提供）

    端午佳節將至，台南市衛生局近期針對粽子、鹹蛋黃及乾貨等應景食品加強專案抽驗，衛生局表示，本次共計抽驗45件產品，其中44件符合規定，其中1件花生粉初驗真菌毒素超標，但經限期改善後，複檢已合格。

    日前台南一家老字號春捲業者所使用的花生粉遭檢出黃麴毒素超標，經衛生局複查後已符合規定。如今端午將至，衛生局再度針對應景食品加強專案抽驗，又是花生粉中標！45件受檢產品中有1件花生粉初驗真菌毒素超標。衛生局指出，南部天氣高溫潮濕，花生粉、堅果類及乾貨若存放不當，極易產生黃麴毒素，且一般加熱難以去除，長期食用恐危害健康。

    衛生局長李翠鳳呼籲，民眾選購食材時，應優先選擇商譽良好、標示完整的包裝產品，並留意產品是否有發霉、變色、異味或受潮等情形，針對包粽常用的蝦米、香菇、栗子等，建議烹飪前先以溫水浸泡並多次換水，有助於減少添加物殘留。

    衛生局也提醒，食品業者應落實原料及產品保存管理，加強環境衛生維護及溫、濕度控制，民眾則在享用美味粽子的同時，也應維持飲食均衡並注意存放環境，確保平安度過健康的端午佳節。

    台南市近期針對粽子、鹹蛋黃及乾貨等應景食品加強專案抽驗。（台南市政府提供）

    台南市近期針對粽子、鹹蛋黃及乾貨等應景食品加強專案抽驗。（台南市政府提供）

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