觀光署公布旅行社「黑名單」 勒令停業1家、廢照7家

民眾參加旅行團出遊，務必選擇合法合規的旅行社。（記者吳亮儀攝）

交通部觀光署今天（5日）公布旅行業營運狀況，從今年元旦起到5月31日期間的旅行業營運狀況，凡依法被廢止執照、經票據交換所公告為拒絕往來戶，或自行申請停業的旅行業相關名單都已公開在觀光署官網，其中有1家被勒令停業、7家被廢照、1家被旅行業經票據交換所公告為拒絕往來戶名單。

觀光署表示，民眾可在觀光署官網的消保事項專區查詢（觀光署行政資訊網→業務資訊→消保事項專區→旅行業→具法定公告事由之旅行業），並強調，依法已停業或解散的旅行社均不得營業，民眾若發現違法營業情形，可檢附事證向觀光署檢舉。

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觀光署廢止或撤銷旅行業執照名單包括慶祥旅行社、草屯旅行社、跳跳島在地日常旅行社、彩虹國際旅行社、休遊旅行社、駿宇旅行社、聖運國際旅行社。旅行業勒令停業名單（仍勒令停業中之旅行社）為威順旅行社，威順旅行社同時也是被旅行業經票據交換所公告為拒絕往來戶。

觀光署表示，國人在計畫國內外團體旅遊、購買國際機票或郵輪商品出遊時，首要任務是確保業者的合法性。參團前務必選擇領有旅行業執照的合法旅行社，並至觀光署行政資訊網查詢合格從業人員、領隊及導遊名單。

簽約前也應詳閱旅遊定型化契約條款及確認團費包含及不包含項目，匯款繳費應確認帳戶為旅行社所有，及索取代收轉付收據，並視需求加保旅遊平安保險及旅遊不便險。

另外，針對郵輪旅遊，因涉及國際郵輪規範，消費者務必請旅行社提供完整的航程變更、取消及解約退費等資訊，並妥善保存廣告文宣。此外，近年常有當日固定地點臨時報名的「簡易型一日遊」行程，業者依法仍須簽訂定型化契約，不得未經旅客同意臨時更換景點、兜售商品或變相拉車。如遇不可抗力因素取消，業者扣除代繳的行政規費後應退還餘款，以防範消費糾紛。

交通部觀光署公布最新旅行業營運狀況，並呼籲國人暑假旺季旅遊注意避免糾紛。（圖擷取自觀光署官網）

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