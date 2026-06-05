如果冰還在… 海科館「極地探險年度特展」登場。（教育部提供）

當極地冰川加速融化、氣候變遷成為全球共同課題，教育部推動淨零轉型也走進博物館展場。位於基隆的國立海洋科技博物館今（5）日和中央大學合作，推出年度特展「極地探險」，以南北極為主角，透過探險歷史、科學研究及氣候變遷議題，帶領民眾認識地球最遙遠也最脆弱的角落，最後以「如果冰還在」作為展覽收尾，引導民眾思考人類與環境永續共存的未來。

海科館館長王明源表示，「極地探險」特展即日起展至明（2027）年5月31日，於主題館3樓展出。展覽以「從探索到永續」為主軸，規劃6大展區，從早期探險家踏上冰原的歷史故事出發，介紹南北極截然不同的自然環境、生態系統與科學研究成果，並呈現台灣學者長期投入極地研究的成果與貢獻。

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中央大學台灣極地研究中心主任倪春發表示，這次與海科館的合作，是極地中心研究成果第一次大規模走進公眾視野，也是中大科研實力與社會責任的具體展現，中大於2022年率先在北極斯瓦爾巴群島設立台灣第一座在極地的研究工作站，作為極地研究員安全與後勤基地，2023年「台灣極地研究中心」正式成立，研究工作涵蓋北冰洋洋流與波浪狀況、冰緣陸域地形演化，以及永凍層消退監測等多項領域。

展覽也深入介紹冰雪圈的形成與變化，以及全球暖化對極地環境造成的衝擊，最後以「如果冰還在」作為展覽收尾，引導民眾思考冰川消融、海平面上升及氣候變遷對人類未來生活帶來的影響。

教育部終身司司長梁學政表示，教育部自去年度起推動「國立社教機構淨零轉型計畫」，已完成9所國立社教機構既有建築能效評估，並依評估結果推動4年期節能改善計畫，預計明年度教育部所屬博物館及圖書館建築都能達到1級能效以上，讓社教機構成為淨零轉型示範場域。

梁學政指出，教育部也同步推動「國立社教機構模組化展示試辦補助計畫」，由國立科學工藝博物館、海科館等5所國立科學博物館共同策劃淨零轉型相關主題展覽，透過跨館合作方式，讓氣候變遷、能源轉型及永續發展等議題走入民眾生活。

王明源表示，策展團隊蒐集大量極地探險史料與文獻資料，並訪談多位國內極地研究學者，希望透過兼具科學知識與故事性的展覽內容，讓觀眾了解極地研究的重要性，以及台灣與極地環境之間的連結。未來也將巡迴展出，預計明年起依序前往國立科學工藝博物館、佛光山佛陀紀念館及國立台灣科學教育館展出，讓更多民眾透過展覽認識極地生態、氣候變遷及永續發展議題，共同關心地球未來。

如果冰還在… 海科館「極地探險年度特展」登場。（教育部提供）

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