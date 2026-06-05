不應承諾造林又「毀林」 民團響應世界環境日籲保留橋頭林區

蠻野心足生態協會、森林城市協會等民團今響應世界環境日，共同召開記者會呼籲保留橋頭糖廠百頃森林、台糖平地萬頃森林，為城市降溫，打造永續環境生態。（森林城市協會提供）

高雄市政府推動新市鎮第3期開發計畫，但其中逾百公頃的橋頭糖廠森林區，卻在規劃轉開發為建商用地後引發保存爭議。恰逢世界環境日，森林城市協會多個民間團體今主張，森林具儲碳、氣候調節等功能，應全力保留橋頭糖廠百頃森林，更示警若貿然摧毀，恐在國際上造成負面形象。

森林城市協會、蠻野心足生態協會、台灣樹人會、桃園護樹聯盟等團體今（5）日共同召開「響應世界環境日：呼籲橋頭糖廠百頃森林成為首座平地都市林園區，全台萬頃台糖平地造林續約不毀林」記者會，齊聲呼籲保留橋頭糖廠百頃森林、台糖平地萬頃森林，並主張綠蔭人行道人本交通標配等訴求。

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森林城市協會理事長莊傑任指出，橋頭糖廠的台糖造林地，是前總統馬英九任內「愛台12大建設」計畫的補助成果，也是回應2007年亞太經合會（APEC）宣言的具體作為，不只增加綠地、貢獻碳效益，還營造遊憩園區並維護綠色資源與生物多樣性，不是外傳種來砍的經濟造林。他示警，若政府貿然摧毀當年的造林，恐帶給國際「承諾造林後隨即毀林」的負面觀感。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，今年聯合國「世界環境日」主題聚焦氣候變遷，提出解方包含「森林能夠儲存碳，降低氣候風險，同時保護生物多樣性」等，及城市應對極端高溫的準備情況；國內近年受氣候變遷與都市熱島效應影響，夏季氣溫屢創新高，都市林就是實用且永續的降溫解方。

台灣蠻野心足生態協會常務理事陳憲政律師指出，面對全球氣候變遷與都市高溫，「都市森林」是最經濟的「自然解方」（Nature-based Solutions, NbS），透過蒸散作用和遮蔭效應，讓城市空氣溫度降低至少一度；有樹蔭的街道甚至可比無植栽的街道還再至少10至20度。

陳憲政強調，今年夏季剛臨，台南市就已飆出39度高溫，面對未來新常態，期盼橋頭糖廠森林能被系統性保存，為發燒的城市「降溫」，讓環境更具氣候韌性、永續且適宜萬物共存。

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