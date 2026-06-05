綠營議員倡議「公辦營養早餐」黃偉哲允進行評估

民進黨南市議員郭鴻儀建議推動「公辦營養早餐」制度。（台南市政府提供）

民進黨南市議員郭鴻儀今於質詢時，針對國小學童營養健康議題提出「晨光營養早餐計畫」，期盼透過「公辦營養早餐」制度，不僅能改善學童體質、照顧弱勢族群，更能結合在地農業推廣食農教育，達成多贏局面。

郭鴻儀指出，孩子早餐品質被忽略恐導致出現注意力不集中、生長遲緩或過胖等健康風險，尤其台灣有超過1成學童每週吃早餐天數不到2天，更有近2成孩童長期攝取高熱量、低營養的加工食品，導致台灣學生肥胖率已達3成，高於全球平均。

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郭鴻儀說，先前曾建議市府積極推動「晨光營養早餐計畫」，且主張是「公辦」而非「全體公費」，市府應善用學校營養師的專業，調配均衡營養的早餐菜單，並由校方統一辦理。透過制度化管理確保食品安全與營養，初期可從偏鄉地區與弱勢家庭試辦，初估每份早餐約35元，弱勢學童每年經費約7000元，台南約有1萬3千名弱勢學童，相信預算在可負擔範圍內。

市長黃偉哲表示，將就財政負擔與實際執行層面進行可行性評估，也允諾將在8月1日之前針對家長與校方進行意願調查。

教育局長鄭新輝回應，目前學校已針對家庭突遭變故或弱勢學生提供早餐補助，確保學生獲得必要的餐食照顧，對於全面推動「公辦早餐」，需考量學校的作息時間、家長意願、學校人力與場地配套等多項面向因素，需綜合考量並審慎評估。

民進黨南市議員郭鴻儀建議推動「公辦營養早餐」制度。（郭鴻儀提供）

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