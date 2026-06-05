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    首頁 > 生活

    嘉縣竹崎高中國中部會考最高5A4+ 多數直升高中部

    2026/06/05 14:49 記者王善嬿／嘉義報導
    竹崎高中國中部學生會考最高考5A4+，多數選擇直升高中。（竹崎高中提供）

    竹崎高中國中部學生會考最高考5A4+，多數選擇直升高中。（竹崎高中提供）

    今年國中教育會考成績揭曉，嘉義縣社區高中竹崎高中國中部最佳成績考5A4+，全校國文級分達A++以上較去年躍升2倍，展現增A減C策略3年成果，多數學生並將直升高中部，讓學生不用捨近求遠讀書，有更多時間讀書，提升成績表現。

    竹崎高中表示，本屆畢業生縣長獎得主詹以恩會考成績5A4+，平時品學兼優，還是嘉縣語文競賽國語朗讀優等選手，參加科技競賽貓咪盃曾獲佳作、嘉義縣科技教育創意實作資訊科技組獲銀牌，課餘時間還會協助弱勢同學輔導課業，文武雙全，將就讀竹崎高中數資醫科實驗班。

    另外，如考生劉政達考3A、作文5級分，運算思維比賽獲PR99評價；蔡蕎茵同學考取4A成績，她除了數理強項，透過多練習題目、反覆閱讀，數理、社會科兼顧。

    竹崎高中校長蘇淵源說，為翻轉偏鄉教育，針對5科領域教師召開教學研究會議討論增A減C，課程複習利用差異化教學量身訂做不同程度同學的教學策略與作業；每週中午播放ICRT英文新聞、成語故事影片、公視國際新聞；開設寒假輔導課拔尖衝刺、免費晚自習、假日自修班、樂讀竹崎班等，同時辦理拔尖扶弱營隊，為學生增能、刷題，如今展現成果。

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