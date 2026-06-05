台師大104週年校慶 學生研發「可食用餅乾杯」獲社會實踐獎

台師大社會教育學系「Salute乾杯」團隊由黃品恩、李昕慧及陳虹羽（左至右）組成，成功研發「可食用餅乾杯」，以創新設計推動日常減塑。（台師大提供）

台師大今天慶祝104週年校慶，除了表揚在海內外的傑出校友，也選拔優秀學生。其中由社教系黃品恩、陳虹羽及李昕慧所組成團隊，成功研發「可食用餅乾杯」，以創新設計推動日常減塑，並透過影音與社群擴散「循環杯」永續理念，展現青年世代的行動力與影響力，獲得校方「社會實踐獎」肯定。

台師大校慶大會包括校友總會名譽理事長、前立法院長院長王金平、校友總會理事長、泉新工業創辦人涂鐵雄、前教育部長楊朝祥、吳清基等人皆出席與會，會中表揚4位傑出校友，包含馬來西亞校友會顧問梁景蘭、前健行科技大學校長李大偉、宏巨建設公司董事長鍾光豐、和通建設公司董事長李怡寧等，另也頒發3組社會實踐獎獲獎學生及7位傑出學生。

請繼續往下閱讀...

推動減塑概念，研發「可食用餅乾杯」的黃品恩代表團隊分享，自北一女時期即關注環境議題，曾發起「菸沒綠洲」行動推動減菸蒂污染，進入台師大社教系後，結合課堂所學的企劃與行銷能力，結合同學夥伴專長，共同將永續理念轉化為具體產品，盼透過餅乾杯減少一次性紙杯使用，讓環保不只是概念，而能成為日常生活的一部分。

台師大校長宋曜廷表示，台師大是國內最早的四所大學之一，長年在師資培育、學術研究及國際化發展上成果卓著。另也同步推動校園建設與人才培育，包括華語國際學舍上樑、國際教學研究大樓募款突破3億元，以及誠正勤樸大樓耐震補強工程等；在國科會與教育部支持下，也將建置AI算力中心與AI治理中心。未來學校將以「空間」、「人才」及「福祉」三大面向穩固根基，推動「學術」、「科技整合」、「產學與就業」、「師道」及「社會影響力」五大躍升，持續提升國際競爭力與全球影響力。

其他獲得社會實踐獎學生還包括執行「酷英陪跑計畫」，協助偏鄉基層英語教師，辦理研習增能，用心服務逾50位基層教師，並積極協助「南迴體操」連結資源，陪伴學童邁向競技舞台的華語文教學系學生林姿均；開發互動教具榮獲「台灣知識庫」加碼首獎，投入花蓮光復鄉災後重建與偏鄉教育服務，以實際行動落實社會實踐的科技應用與人力資源發展學系學生顏志凌。

而今年傑出學生獎則由社會教育學系學生陳虹羽及莊沂庭、特殊教育學系學生許媛翕、運動競技學系學生楊長螢、東亞學系學生鄭宇炘、健康促進與衛生教育學系學生李文義、設計學系學生王韶均等7人獲獎。

台師大今舉辦104週年校慶大會。（台師大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法