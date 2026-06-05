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    首頁 > 生活

    國中會考成績公布 新北6/18~6/25提供志願選填輔導與家長諮詢

    2026/06/05 15:04 記者黃子暘／新北報導
    明德高中國中部學生黃海洺（左2），曾奪得全國中等學校運動會柔道金牌，本次會考榮獲5A佳績。（圖由新北市教育局提供）

    明德高中國中部學生黃海洺（左2），曾奪得全國中等學校運動會柔道金牌，本次會考榮獲5A佳績。（圖由新北市教育局提供）

    115年國中教育會考今（5）日公布成績，新北市教育局長張明文表示，各國中行政人員、導師及輔導教師將於6月18日至25日提供志願選填輔導與家長諮詢服務，協助學生掌握免試入學資訊與選填策略，另針對在地就學的成績優異學子提供最高30萬元獎學金，另提供弱勢學生每學期5000元的助學金。

    教育局說，6月18日將於「115學年度基北區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平台」公告各校實際招生名額，志願選填時間自6月18日中午12點起至6月25日中午12點截止；另外，應屆畢業學生請配合原就讀國中報名收件時間辦理，個別報名學生須於6月27日上午9點至下午4點，或6月28日上午9點至中午12點，親自或委託他人至台北市立復興高中辦理現場繳件與資料核對。

    教育局介紹，許多新北學子在這屆會考表現優異，其中重慶國中學生李函庭榮獲5A++、作文6級分滿級分；明德高中國中部學生黃海洺兼具柔道天賦與學識，曾奪得全國中等學校運動會柔道金牌，本次會考榮獲5A佳績，預計透過優先免試入學管道直升明德高中數理實驗班。

    教育局說，為鼓勵在地就學，設籍新北且為新北市國中畢業生，經錄取就讀新北市立高中及技高學校，並符合國中教育會考成績標準者，最高可獲30萬元獎學金；另針對低收入戶、失業勞工子女、身心障礙人士子女及身心障礙學生等，每學期補助5000元助學金。

    教育局補充，6月18日至25日期間，每日上午8點30分至下午5點（假日除外）將提供適性入學電話諮詢服務，另設置「十二年國教志願選填諮詢專線」（02）2955-9019分機15可供使用。

    重慶國中學生李函庭榮獲5A++、作文6級分滿級分。（圖由新北市教育局提供）

    重慶國中學生李函庭榮獲5A++、作文6級分滿級分。（圖由新北市教育局提供）

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