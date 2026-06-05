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    首頁 > 生活

    國中會考嘉市7人滿級分 北興國中占4人

    2026/06/05 14:44 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉市北興國中校長林世清（右三）與國中會考優異學生合影。（圖由嘉市政府提供）

    嘉市北興國中校長林世清（右三）與國中會考優異學生合影。（圖由嘉市政府提供）

    今年國中教育會考成績公布，嘉義市共有7位學生獲得5A10+、作文滿分6級分佳績，其中北興國中占了4位，王士華與劉柏均同學同時錄取嘉義高中科學班，王士華曾入選物理奧林匹亞選訓營，劉柏均則對高等數學懷抱濃厚興趣。

    此次會考，北興國中共有38位學生達5A以上成績，其中6人獲得5A10+佳績，王士華、劉柏均、柯宜彤及李宥均等4位同學更達成5A10+、寫作測驗6級分的滿級分。

    北興國中表示，王士華與劉柏均同時錄取嘉中科學班，王士華曾入選物理奧林匹亞選訓營，劉柏均則對高等數學懷抱濃厚興趣，2人在科學領域有傑出表現，也透過寫作展現人文關懷。

    另外3位5A10+、作文滿分6級分同學分別為私立嘉華中學附設國中部唐臻鈺、民生國中林芯葦及嘉義國中黃奕昌。

    唐臻鈺熱愛閱讀，廣泛涉獵各類課外讀物，課業表現優異，也曾以「左手香精油製備與抑菌效果試驗」在科展榮獲佳作暨鄉土教材獎。

    林芯葦曾榮獲多項語文及客家藝文競賽佳績，分享她的學習秘訣在於回歸基礎觀念，透過滾動式複習找出弱點並加以強化，國文科維持每日閱讀與練習，培養語感與文字敏銳度。

    黃奕昌曾獲全國音樂比賽特優及嘉市科展物理科第1名，透過閱讀科幻小說拓展想像力，並藉由羽球、棋藝等活動培養思考與專注能力。

    私立嘉華中學附設國中部唐臻鈺國中會考獲5A10+、作文滿分6級分佳績。（圖由嘉市政府提供）

    私立嘉華中學附設國中部唐臻鈺國中會考獲5A10+、作文滿分6級分佳績。（圖由嘉市政府提供）

    嘉市民生國中校長張金龍（左）與國中會考獲5A10+、作文滿分6級分學生林芯葦（右）合影。（圖由民生國中提供）

    嘉市民生國中校長張金龍（左）與國中會考獲5A10+、作文滿分6級分學生林芯葦（右）合影。（圖由民生國中提供）

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