桃竹牛欄河又變灰白色！稽查測出強鹼廢水 疑雨天遭非法排放

新竹縣關西鄉牛欄河上游疑遭受污染而變成灰白色，民眾懷疑不肖廠商利用雨天偷偷排放，憂心飲用水安全。（鍾姓民眾提供）

新竹縣政府與關西鎮公所共同推動牛欄河親水公園，但牛欄河上游屢傳污染事件。有鄉親通報，今天上午又見河水疑遭受污染而變成灰白色，混濁河水一路沖往下游長逾3公里，民眾懷疑不肖廠商利用雨天偷偷排放，憂心飲用水安全，要求務必揪出可惡的污染兇手。

關西鎮鍾姓民眾表示，今天上午，牛欄河原本清澈的河水，從桃園市龍潭區河段突然湧入大量灰色不明污水，一路流向新竹縣關西鎮渡船頭一帶，整條河段約3至4公里長混濁不堪，附近居民懷疑可能遭混凝土工廠利用大雨排放泥漿水！

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桃園市政府環保局接獲通報後，中午派員會同關西鎮民現場稽查，於溝渠取水檢測pH值為11.41，較標準值6～9顯示鹼性過強。稽查人員除了採取水樣帶回檢測重金屬等其他項目，同時針對上游沿線工廠進行稽查。

牛欄河源自桃園市龍潭區並流經新竹縣關西鎮後匯入鳳山溪，為鳳山溪上游主要支流之一；鳳山溪設有自來水取水口。由於牛欄河經常發生污染事件，桃園市和新竹縣政府環保局多年前成立縣市共同稽查平台，定期至牛欄河流域縣市交界處進行採水檢測，同時針對牛欄河上游列管事業進行專案稽查。

環保稽查人員於牛欄河岸溝渠取水檢測pH值為11.41，較標準值6～9顯示鹼性過強。（鍾姓民眾提供）

有關西鄉親通報，今天上午牛欄河上游疑遭受污染而變成灰白色，長逾3公里。（鍾姓民眾提供）

新竹縣關西鄉牛欄河上游疑遭受污染而變成灰白色，民眾懷疑不肖廠商利用雨天偷偷排放，憂心飲用水安全。（鍾姓民眾提供）

有關西鄉親通報，今天上午牛欄河上游疑遭受污染而變成灰白色，長逾3公里。（鍾姓民眾提供）

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