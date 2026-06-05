青年買房有望！彰化溪湖青宅動土 總價可望低於員林案

彰化縣第三幢青年住宅「溪湖青年住宅」舉行動工儀式，彰化縣長王惠美（左4）、溪湖鎮長何炳樺（右3）、埔鹽鄉長許文萍（左3）等人與會。（記者陳冠備攝）

為推動青年安心居住政策，彰化縣政府在2年內推動第3座青年住宅。今（5日）在溪湖鎮動工，將建造地下1層、樓高10層共76戶住宅，外觀走日式簡約風格，預計在2028年中竣工。希望透過合理價格與優質居住環境，讓年輕人能留在彰化成家立業。

溪湖青年住宅位於溪湖鎮湖東街，鄰近溪湖果菜市場及鎮內核心生活圈，周邊餐飲、小吃、採買機能完善，交通便利。基地面積約729坪，總樓地板面積約2228坪，規劃1房型24戶、2房型52戶，共76戶住宅單元。今日舉行動土儀式，縣長王惠美、溪湖鎮長何炳樺等人到場主持。

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王惠美表示，溪湖青年住宅是繼員林市、伸港鄉後推動的第3處青年住宅，也是縣府打造青年居住支持體系的重要一步。希望透過提供價格相對親民的住宅，降低青年購屋門檻與負擔，提升留鄉、返鄉發展意願，進一步讓人才留在彰化。

溪湖鎮長何炳樺表示，近年在縣府積極推動下，中科二林園區持續發展，帶動周邊居住需求成長，不少科技產業從業人員選擇在溪湖置產定居。青年住宅落成後，不僅有助青年成家，也將為地方注入更多人口與發展動能。

根據了解，目前已開放申購的員林青年住宅，總價約369萬元至877萬元，外界評估溪湖青宅的總價將低於員林青宅。

彰化縣府青年發展處表示，申購資格為年滿20歲至45歲、設籍彰化縣累計滿3年以上，符合相關條件之青年均可申請。目前已規劃4處青年住宅（員林、伸港、溪湖、和美），未來將持續推動相關政策，逐步建構更完善的青年居住支持網絡，打造青年願意留下、返鄉發展的友善環境。

溪湖青年住宅，外觀走日式簡約風格，預計在2028年中竣工。（彰化縣政府提供）

溪湖青年住宅，將建造地下1層、樓高10層共76戶住宅。（彰化縣政府提供）

溪湖青年住宅位於溪湖鎮湖東街，鄰近溪湖果菜市場及鎮內核心生活圈，周邊餐飲、小吃、採買機能完善。（記者陳冠備攝）

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