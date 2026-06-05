屏東大同高中國中部會考成績大幅進步 拔尖扶弱策略奏效

屏東縣立大同高中製作紅榜鼓勵國中部教育會考表現優異學生。（屏東縣立大同高中提供）

屏東縣立大同高中國中部學生今年國中教育會考成績大幅進步，減C部分表現優異，顯示辦學不但強調拔尖，更致力於扶弱，讓孩子的優勢能真正展現。

大同高中統計，今年參加國中教育會考學生數共221人。今（5）日成績揭曉，陳芊寧4A++1A+及作文五級分、陳宜柔4A++1A和作文五級分、鄒雨洋1A+4A和作文五級分，3位同學為最亮眼成績，另劉澤萸2A++2A1B++、作文六級分，表現也優異，統計各科A++以上有18人，A+以上有25人，A以上有55人，共98人，佔全校考試人數45%，作文四級分以上共115人，佔全校考試人數52%。

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大同高中校長陳冠明表示，本學年度在行政及全體教師努力之下設計數位課程，除教師線上導學外，學生們透過學校提供學習平台線上課程―自學、共學、互學模式達成學習目標，因此今年會考成績相較去年整體表現又更進步，尤其在減C部分特別優異。辦學不僅強調拔尖，更致力於扶弱。

近來教育部提倡國際教育與學校國際化，大同高中高中部「國際教育實驗班」及「教育部擴增雙語教育實驗班」採創新課程設計、沉浸式雙語環境教學，學生各項表現及學習成效深獲家長肯定。114學年度起縣府配合屏科園區在本校高中部成立「高科技產業學程」，國中部則有「跨領域、跨科目協同教學計畫」、「外師入校教學計畫」，提升教師課程創新思維及學生學習動力，國中部教學團隊連續2年獲得屏東縣教學卓越團隊特優及114學年度數位學習精進教學屏東縣特優。

大同高中表示，該校致力發展數位創新及六年一貫學習，透過多元課程與活動引導孩子在參與中了解自己，培養具未來人才所需能力。

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