公私協力！土城埤塘市民活動中心啟用 公共空間再升級

新北市土城「埤塘市民活動中心」今舉行啟用典禮。（圖由新北市民政局提供）

新北市土城區「埤塘市民活動中心」由民間提供土地並辦理規劃興建，今天舉行啟用典禮，新北的市民活動中心已達517間，新北市長侯友宜主持揭牌儀式，並與現場市民一同參與「包粽連結－百粽一心，幸福串聯」活動，透過包粽，為端午佳節提前暖身，溫馨凝聚鄰里情感，為土城區注入嶄新公共服務量能。

侯友宜表示，今年土城區喜事連連，繼3月「柑林學士市民活動中心」啟用後，今再迎來「埤塘市民活動中心」歡喜啟用，該案是依「新北市工業區立體化方案」推動，由民間提供土地並辦理規劃興建，將低度利用的工業用地轉型為現代化廠辦大樓，並捐贈公益空間作市民活動中心使用，展現公私協力推動城市建設的具體成果，同時結合機能完善的雙捷運樞紐，讓周邊8里約3萬名市民共享便利的生活機能，成為土城嶄新的幸福地標。

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土城區長周晉平指出，此次啟用的埤塘市民活動中心，總面積約224平方公尺，交通網路發達，步行約6分鐘可達捷運板南線永寧站及土城站，也近土城樹林線LG11站，可快速銜接土城交流道、國道三號及台65線，串聯土城工業區與頂埔科技園區，具備優異的產業與交通優勢。

新北市民政局表示，新北的市民活動中心已達517間，侯友宜上任8年內，新啟用27間市民活動中心，另外還有7間興建中，各市民活動中心積極導入冷氣卡智慧節能系統及線上租借E化管理，並規劃逐步推動結合預約系統、雲端門禁、電力控制、即時監控及廣播提醒的五合一智慧管理機制。未來將持續以「在地化、多元化、全齡化」為目標，讓市民活動中心也能是推動社區關懷、文化交流與終身學習的重要平台。

新北市長侯友宜 （左3）與現場市民參與「包粽連結－百粽一心，幸福串聯」活動。（圖由新北市民政局提供）

新北市土城「埤塘市民活動中心」今舉行啟用典禮，在地舞蹈班的媽媽們帶來舞蹈表演，與新北市長侯友宜（後排左5）合影。（圖由新北市民政局提供）

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