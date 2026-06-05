國中會考宜蘭5A以上142人 6/18開放選填志願

115年國中教育會考，宜蘭5A以上142人，6月18日開放選填志願；圖為縣政府外觀。 （資料照）

115年度國中教育會考今天（5）日寄發成績單，今年宜蘭縣考生獲得「5A以上」成績的學生142人，較去年增加3人，整體表現略有進步。宜蘭縣政府教育處表示，115學年度宜蘭區高級中等學校免試入學作業即將展開，6月18日開放選填志願。

宜蘭縣政府教育處統計，今年獲得「5A++、寫作6級分」學生有1人，去年也是1人，「5A以上」學生142人，去年139人，面對少子化趨勢，但縣內學生表現穩定提升，顯示宜蘭縣教育品質努力的成果。

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宜蘭縣政府教育處提醒學生，115學年度宜蘭區高級中等學校免試入學作業即將展開，各校實際招生名額將於6月18日公告，屆時考生與家長可透過「115學年度宜蘭區高級中等學校免試入學志願選填及報名作業平臺」查詢並辦理志願選填，正式選填志願時間自6月18日（星期四）中午12時起，至6月25日（星期四）下午5時止，請考生及家長務必把握時間上網完成選填手續。

教育處表示，應屆國中畢業生的免試入學報名作業將由各校統一辦理，請學生配合所屬學校的收件與報名時程，免試入學採用學生志願與學業成績並重方式，鼓勵學生依據自身興趣及能力審慎選填志願，並與家長充分討論，做好升學規劃，提醒所有考生留意相關時程及報名規定，切勿錯失報名機會。

國中教育會考，宜蘭今年獲得「5A++、寫作6級分」僅1人是宜蘭市復興國中學生。（資料照）

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