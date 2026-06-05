國中會考成績出爐 竹科實中門檻估5A10+作文4級分

國中會考成績放榜，竹苗考區竹科實驗中學預估維持去年5A10+作文4級分錄取分數，被視為竹苗區最強最頂尖高中。（資料照，記者洪美秀攝）

115年國中教育會考成績今天放榜，竹苗考區「最強高中」新竹科學園區實驗高級中等學校，今年免試入學落點仍維持5A10+及作文4級分的門檻，與往年相同，預料仍將穩居竹苗區第一志願，且因競爭激烈，同分數及比序相同的學生，學校可望仍會採增額錄取方式解決。

另大新竹高中就學權益自救會今天也整理出用去年114學年度竹苗區各高中職校系推估最低錄取分數的表格供考生做為填志願的參考，除推估竹科實中最低錄取門檻維持需5A10+的成績，竹苗考區的明星高中新竹高中也要有5A5+及作文4級分，新竹女中5A4+作文4級分的錄取分數。

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大新竹高中就學權益自救會也在粉專公布初估錄取分數表格，並提到在供需相對平衡狀況下，預估115學年度各高中職的錄取分數將會持平，或僅略增A或B的「＋」數 1~2 個。因此參考去年的推估錄取分數，對今年依然具有極高、極重要的參考價值。同時也提醒考生填志願時可以安全牌與衝刺牌兼顧：建議參考去年的分數，將志願分為「夢幻衝刺」、「穩健落點」與「安全防空洞」三階段填寫。同時注意序位區間：除了看A、B區間與＋數，個人的整體序位也是非常關鍵的指標。最後是就近入學與校風考量：選填時除分數，可將交通時間、學校特色與孩子未來的發展方向納入考量。

國中會考成績放榜，大新竹高中就學權益自救會也提供去年的竹苗考區高中職錄取分數提供考生填志願參考。（取自自救會粉專）

國中會考成績放榜，大新竹高中就學權益自救會也提供去年的竹苗考區高中職錄取分數提供考生填志願參考。（取自自救會粉專）

國中會考成績放榜，大新竹高中就學權益自救會也提供去年的竹苗考區高中職錄取分數提供考生填志願參考。（取自自救會粉專）

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