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    首頁 > 生活

    水即是碳！環境部頒淨水永續獎 推廣廢水再利用與減碳價值

    2026/06/05 14:00 記者吳柏軒／台北報導
    環境部頒發2026淨水永續獎，表揚企業水處理卓越、技術創新與水環境復育行動。（記者吳柏軒攝）

    環境部頒發2026淨水永續獎，表揚企業水處理卓越、技術創新與水環境復育行動。（記者吳柏軒攝）

    氣候變遷趨勢下，水資源亦受重視，國際更逐步將水足跡與碳足跡深入掛鉤，為響應今（5日）世界環境日，環境部舉辦2026淨水永續獎頒獎與交流論壇，鼓勵各界創新，包含日月光導入AI智慧達百分百水質異常預警，正隆后里廠、豐川綠能及淡水河系污水下水道系統採厭氧沼氣發電，年產綠電1900萬度，減碳達1.3萬噸，皆獲表揚。

    環境部長彭啓明表示，今為世界環境日，今年主軸聚焦全民都要氣候行動，其中，在水資源方面，環境部推動再生循環，讓工業廢水不再是污染或處理成本，而是再生資源，未來針對廢水處理的減碳效益將重新思考，並預計透過綠色成長基金促進更多廢水處理投資，也預告下週二正式啟動「沼氣聯盟」，要把豬糞尿等廢水等變黃金。

    環境部水質保護司也公布2026年淨水永續獎，如正隆后里廠、豐川綠能及淡水河系污水下水道系統 利用厭氧沼氣發電，年產綠電1900萬度，減碳達1.3萬噸，獲「水處理卓越獎」。日月光凸晶二B廠則導入「AI Agent智慧水務大腦」達水質異常100％提前預警，並透過AI運算減少藥劑及污泥量，水務系統邁向自主化，獲「技術創新獎」。台灣美光則透過公私協力，投入東門溪與南崁溪的現地水質改善工程，每日處理逾3萬公噸污水，獲「水環境復育獎」。

    陽明交通大學環工所終身講座教授黃志彬指出，極端氣候與全球供應鏈重組，水資源從單純成本，躍升為企業核心戰略，點出國際將水資源納入循環經濟，歐盟CBAM將耗水與電力、藥劑使用的間接碳排放關係明確化，未來「水即是碳」觀念，且歐美提出PFAS零檢出等規劃，呼籲台灣企業跟上趨勢，透過科技槓桿，驅動永續發展。

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