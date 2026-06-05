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    首頁 > 生活

    台南歸仁小學生自煮謝師宴僅1道炒米粉 卻復刻地方傳奇美味

    2026/06/05 14:01 記者吳俊鋒／台南報導
    農會志工用心指導下，小朋友化身一日大廚，自煮謝師宴。（記者吳俊鋒攝）

    農會志工用心指導下，小朋友化身一日大廚，自煮謝師宴。（記者吳俊鋒攝）

    台南歸仁區紅瓦厝國小今天由畢業班學生自煮謝師宴，僅有一道料理，卻是努力復刻舊市場的傳奇美味「烏糖仔炒米粉」，孩子們扮演一日大廚，結合當地特色的物產與文史，透過難得的食農教育，端出經典手路菜，搭配象徵「脫殼新生」的水煮蛋，心意十足。

    由六年級生親手料理佳餚來宴請師長，表達感謝教誨之意，是紅瓦厝國小學生在畢業前的必修課，校方今天攜手歸仁區農會舉辦「從產地到餐桌」推廣在地食材學童自煮共廚活動，菜色雖然僅有炒秈米粉加水煮蛋，但對在家幾乎沒下過廚的孩子而言，挑戰性高，尤其要復刻承載逾一甲子記憶的好味道，更具難度。

    紅瓦厝自煮謝師宴第10年舉辦，歸仁區農會推廣部主任蘇暐晴帶隊，選用在地優質的「秈米炊粉」，加上豬肉絲、高麗菜、雞蛋等食材，動員四健、家政的志工，指導143位畢業生掌廚，分組料理出75份，以餐盒裝好後，學生代表逐一分送給每位教職員，表達心意。

    歸仁農會總幹事翁淑雲強調，希望讓孩子們在親手料理的過程中，深刻認識家鄉特產的優勢與美味，並落實享當季、用在地的永續教育。

    烏糖仔是小販的外號，1950年代在歸仁舊市場經營「仁友食堂」，賣的炒米粉風靡一時；校長陳沅說，謝師宴在古早味秈米炒米粉特地附上水煮蛋，代表著圓滿、吉祥，寓意「脫殼新生」，帶著親師生祝福，邁向學習旅程的下一站。

    小朋友端出地方美味「烏糖仔炒米粉」，加上水煮蛋，感謝師長。（記者吳俊鋒攝）

    小朋友端出地方美味「烏糖仔炒米粉」，加上水煮蛋，感謝師長。（記者吳俊鋒攝）

    小朋友將自煮的炒米粉料理，送給師長與來賓。（記者吳俊鋒攝）

    小朋友將自煮的炒米粉料理，送給師長與來賓。（記者吳俊鋒攝）

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