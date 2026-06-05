台南國產精品咖啡競標 冠軍咖啡豆1公斤2萬5千元高價售出

台南市國產精品咖啡特等獎的冠、亞軍由78歲咖啡農陳得（右一）、女兒陳斐琪（右二街）獲得，公開競標由在地買家何育昌（左二）以每公斤2萬5千元買入9公斤冠軍豆，東山農會總幹事余淑琴（左一）祝賀成交。（記者楊金城攝）

台南市國產精品咖啡競標媒合推廣會今天（5日）在東山區農會登場，邀集全國咖啡烘焙業者、品牌商及通路業者參與，促進產地與市場直接接軌，吸引各地買家熱烈參與，台南市國產精品咖啡評鑑獲得特等獎第一名的高峰咖啡園冠軍咖啡豆，以每公斤2萬5千元高價賣出9公斤冠軍豆。

台南市農業局、東山農會前天舉辦第14年台南市國產精品咖啡評鑑，由12位專家組成評審團經4天的嚴謹評選，共選出金質獎12支（83分以上）咖啡生豆、頭等獎15支（84分以上）及特等獎6支（85分以上），特等獎的冠、亞軍由78歲咖啡農陳得、女兒陳斐琪獲得，冠軍豆獲得87.11分，創下台南國產咖啡評鑑新紀錄。

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東山農會今天舉辦台南市國產精品咖啡競標媒合推廣會，開放買家現場杯測品嘗風味，頭等獎和金質獎的咖啡豆隨後再由買家依咖啡豆的編號「搶購」，每支咖啡豆數量9公斤，分成每公斤販售，買家上前爭搶訂購卡十分激烈。

特等獎6支咖啡豆由東山區高峰咖啡園（2支）、歐爸的咖啡園（3支）、大鋤花間咖啡生態農場獲得，則開放買家現場競標，最受矚目的高峰咖啡園冠軍咖啡豆以每公斤2萬5千元高價賣出，讓咖啡農陳得開心不已，小賺22萬5千元；買家是東山在地的「東和蜂業」何育昌，他搶標買入4支特等獎的咖啡豆，支持在地東山咖啡產業。

東山農會總幹事余淑琴表示，透過競標及媒合機制，讓東山咖啡農與市場建立直接連結，將評鑑成果轉化為實際商機，讓優質咖啡獲得市場認可與合理價格。

今天也為評鑑獲獎的咖啡農頒獎，台南市農業局副局長吳威達指出，未來市府將持續透過咖啡評鑑、競標媒合、技術輔導及品牌行銷，提升台南咖啡品質與市場競爭力。

台南市國產精品咖啡評鑑獲得特等獎第一名的東山高峰咖啡園冠軍咖啡豆。（記者楊金城攝）

台南市國產精品咖啡競標媒合會，各地買家前來聞香、品嘗風味再下手搶購。（記者楊金城攝）

台南市國產精品咖啡評鑑特等獎的咖啡豆，採公開競標。（記者楊金城攝）

買家搶購台南精品咖啡評鑑得獎的咖啡豆。（農業局提供）

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