四技二專甄選入學二階備審資料，今起開放上傳及繳費。圖為招生考試情境。（資料照）

四技二專甄選入學第二階段學習歷程備審資料上傳及繳費作業，自今天起開放上傳，技專校院招生委員會聯合會表示，考生須於各校系科（組）、學程所訂截止日21時前完成學習歷程備審資料上傳及於該日24時前完成繳費，逾時不予受理。而上傳系統及繳費系統為2個獨立系統，操作順序互不影響，考生得自行決定操作順序。

技專校院招生委員會聯合會指出，具有中央資料庫學習歷程檔案之考生，上傳系統會呈現考生第一至第五學期修課紀錄、第一至第六學期的「課程學習成果」及「多元表現」。於每一個校系科（組）、學程上傳前，請考生務必先檢視檔案後，審慎選擇「勾選中央資料庫學習歷程檔案」或「自行上傳PDF檔案」模式，上傳模式一經確定送出後，系統即確定上傳模式，不得再更改。

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技專校院招生委員會聯合會也提醒考生，上傳模式選擇為「自行上傳PDF檔案」之考生，不另提供考生在學期間之幹部經歷，而欲提供之考生，須向就讀學校取得相關證明，並製成PDF檔後自行上傳，始能將幹部經歷傳送給所申請校系科（組）、學程。

而未具有中央資料庫學習歷程檔案之考生，一律以網路上傳PDF檔案方式繳交。系統將提示考生未具有中央資料庫學習歷程檔案，備審資料上傳模式即為「自行上傳PDF檔案」介面。另未有B-1專題實作、實習科目學習成果（含技能領域）之考生，於上傳模式選擇時特別注意，系統會提示僅限選擇「自行上傳PDF檔案」。

未使用（含未具有）中央資料庫學習歷程檔案之考生，由考生自行將檔案整合後製作成PDF檔案，依所報名之校系科（組）、學程要求學習歷程備審資料上傳於各對應的欄位，檔案容量大小以「上傳檔案件數上限」乘以4MB為限。

技專校院招生委員會聯合會提到，各校系科（組）、學程所訂之學習歷程備審資料「參採項目」以及「上傳檔案件數上限」，請考生詳閱網站「簡章下載暨資料查詢系統」之「各校系科（組）、學程甄選辦法」。

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