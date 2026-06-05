南投中興國中2男1女5A10+滿級分 女生還是校內飛毛腿

中興國中考出5A10+滿級分，左起林廷駿、李彥霈，李明祐（右1），與校長鄭俊楠（右2）合照。（中興國中提供）

國中會考今天寄發成績單，中興國中成績5A的有47名，其中男生李明祐、林廷駿及女生李彥霈考出5A10+，作文5級分的高分，李明祐先前已錄取台中一中科學班；而李彥霈堪稱學校的飛毛腿，每年100公尺短跑都得名。

南投縣各國中的國中會考成績，達5A的人數，各校大多與去年差不多，有的大少甚至比去年略減，據透露，因為今年會考的考題閱讀量非常大，南投縣的學生閱讀速度若不夠大，或是平時沒有閱讀的習慣，就會比較吃虧，有好幾個學校原本模擬考都是5A10+，因緊張加上閱讀速度不夠快，會考考出5A8+的成績。

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全縣第一大校中興國中，今年會考5A的有47名，總數與去年差不多，其中李明祐、林廷駿及李彥霈，除作文5級分，其餘5科共5A10+（全部滿級分）。林廷駿、李明祐沒有唸資優班，但對各學科都非常有興趣，李明祐尤其對數理與科學很有探索精神，在會考成績公布前，已錄取台中一中科學班；而林廷駿是此次會考的黑馬，考出比模擬考好的成績，讓師長們大為驚艷。

李彥霈是語文資優班的學生，從小喜歡閱讀，語文能力好，對數理也有興趣，而讓老師們津津樂道的，是她喜歡運動，每學年的運動會，都能在100公尺短跑拿到前6名。

中興國中會考成績，有47人達5A。（中興國中提供）

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