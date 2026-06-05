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    首頁 > 生活

    斥資逾35億！426戶土城板院段青年社宅結合停車場 2029年底完工

    2026/06/05 13:47 記者黃政嘉／新北報導
    新北市長侯友宜（左3）今主持「土城板院段停車場及青年社會住宅」開工動土典禮。（記者黃政嘉攝）

    新北市長侯友宜（左3）今主持「土城板院段停車場及青年社會住宅」開工動土典禮。（記者黃政嘉攝）

    位於新北市土城區中心地段的「土城板院段停車場及青年社會住宅」今舉行開工動土典禮，全案經費逾35億元，規劃興建地上24層、地下4層建物，提供426戶青年社宅，並結合停車、社福及長照等公益服務，預計2029年12月完工，提供青年、家庭完善的居住與生活支持，新北市長侯友宜說，新北社宅愈蓋愈多，未來的整體規劃裡，包括包租代管、租金補貼以及新建的青年社宅將逾4萬戶。

    侯友宜今主持典禮，祈福社宅工程順利進行；新北市城鄉發展局指出，該案位於土城區青雲路上，基地面積約4072.06 平方公尺，規劃興建地下4層、地上24層建築物，預計提供426戶青年社會住宅，並設置汽車停車位222席、機車停車位462席，滿足周邊居住及停車需求。

    侯友宜表示，此地位於土城的市中心，處捷運板南線，近金城交流道，交通便捷，青年社宅重要的還有照顧弱勢的身心障礙的社區居住，以及日間照顧中心、社區式長照機構團體家屋照顧弱勢。

    他說，市府現在跟中央一直在努力興建司法園區，興建完後，位於青年社宅旁的台北看守所就會搬到司法園區，中央跟地方未來會集思廣益，一起合作善加利用這塊公有地。

    城鄉發展局指出，除住宅與停車空間外，此案也規劃多項公益設施，包含身心障礙者社區式日間照顧中心、身心障礙者社區居住、社區式長照機構團體家屋等空間，透過福利服務資源導入，提供不同年齡與需求族群更完善的照顧支持，實踐社會共融與在地照護理念；另規劃商業空間，提升社區生活便利性，形塑友善宜居的生活環境。

    城鄉發展局表示，在工程技術面，此案導入多項創新工法，其中，建築結構採用70%以上預鑄工法，藉由工廠預先製作構件、現場組裝的方式，有助減少施工污染、縮短工期，提升品質穩定度及施工安全；另地下工程採用逆打工法，可有效因應基地開挖及周邊施工條件，兼顧工程安全、施工效率與環境影響控制。

    新北市長侯友宜（左3）表示，該案社宅停車場位於土城的市中心，交通便捷，結合停車、社福及長照等公益服務。（記者黃政嘉攝）

    新北市長侯友宜（左3）表示，該案社宅停車場位於土城的市中心，交通便捷，結合停車、社福及長照等公益服務。（記者黃政嘉攝）

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