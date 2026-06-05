萱萱案涉跨縣市轉銜爭議 衛福部：7月召開中央檢討會議

衛福部長石崇良指出，兒少保護案件檢討涉及衛福部社會及家庭署、保護服務司及社會安全網等單位，將召開中央層級檢討會議。（記者羅碧攝）

台中2歲女童「萱萱」遭虐致死案引發社會譁然，外界質疑跨縣市兒少保護及個案轉銜機制出現漏洞。衛福部長石崇良今表示，中央將召開檢討會議全面檢視；衛福部保護服務司則透露，目前正彙整地方檢討資料，目標於7月召開中央層級檢討會議。

石崇良表示，兒少保護案件檢討涉及衛福部社會及家庭署、保護服務司及社會安全網等單位共同參與，其中保護服務司主責兒少保護業務，並透過既有平台機制進行跨單位協調與檢討。

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他指出，重大兒少保護事件處理分為兩階段，第一階段由地方政府召開重大事件檢討會議，釐清案件處理過程及相關責任；若涉及跨縣市通報、轉介或服務銜接問題，第二階段則由中央召開跨縣市檢討會議，進一步檢視制度面缺失及改善方向。

石崇良表示，已要求後續召開中央層級檢討會議，屆時相關縣市政府都須提出檢討報告，由中央統整後共同檢視案件處理流程，確認是否存在制度漏洞及精進空間。

衛福部保護服務司司長郭彩榕進一步表示，本案屬重大兒虐事件，中央收到地方政府檢討報告後，除進行資料審閱，也將邀請外部專家檢視案件處理過程，再於中央層級檢討會議中討論系統性及政策性改善方向。

她指出，台南市已召開重大事件檢討會議，由於案件涉及跨轄問題，台中市也有受邀參與。目前中央已收到部分檢討資料，但內容仍不夠完整，後續不排除要求地方政府補件，再交由外部專家進一步審查。

郭彩榕表示，希望中央檢討會議能於7月完成，但在此之前仍須完成資料整理、補件及專家審閱等前置作業，實際開會時間仍待協調。她也提到，目前各縣市可透過資訊系統查詢個案是否曾於其他縣市列案，但須由承辦人員主動查詢；未來檢討也將釐清問題究竟出在制度設計，或執行面未落實。

根據台中地檢署日前偵結起訴指出，2歲女童萱萱生前長期遭母親同居男友施虐，不僅曾被丟進洗衣機、關進衣櫃及廁所，還遭毆打、重摔、綑綁及燙傷等凌虐。期間雖有民眾兩度報警通報，警方也曾到場處理，但女童最終仍未能及時脫離受虐環境，並於今年2月14日因顱腦損傷併發敗血症死亡。

由於萱萱原為台南市列管的脆弱家庭及兒少保護個案，後隨家人搬遷至台中，外界質疑跨縣市個案轉銜及通報機制未能有效銜接，導致悲劇發生，因此被形容為「剴剴案2.0」，再度掀起社會對兒少保護網及脆弱家庭追蹤機制的檢討聲浪。

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