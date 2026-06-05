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    首頁 > 生活

    新竹世界高中尚未提停辦或申請合併 教育部：持續督導後續發展

    2026/06/05 12:51 記者林曉雲／台北報導
    新竹世界高中停招，教育部說明，該校已無在學生。（資料照）

    新竹世界高中停招，教育部說明，該校已無在學生。（資料照）

    私立新竹世界高中自114學年度起停止招生，外界關注學生就學權益及學校後續發展。教育部今（5）日說明，該校停招前已完成相關規劃，校內已無在學學生，教職員轉銜安置及學校未來是否停辦或與其他學校合併，則待校方及所屬法人進一步規劃，教育部將持續督導。

    教育部指出，世界高中先前已報經教育部同意，自114學年度起停招新生。停招後，原114學年度高二學生已全數轉學至其他學校繼續就讀，高三學生也已在原校完成學業並順利畢業，因此目前校內已無學生，現階段已無學生受教權及就學安置問題。

    對於教職員權益部分，教育部表示，世界高中在申請停招時即已提出相關規劃，承諾將尊重現有教職員個人意願，協助辦理轉銜與安置作業。教育部將持續掌握校方辦理情形，確保相關程序符合規定，並兼顧教職員權益。

    教育部說明，依私立學校法相關規定，學校停招後若有停辦、改辦、與其他學校合併或法人整併等規劃，均須依規定提出申請並經主管機關審查。目前教育部尚未接獲世界高中所屬學校法人提出停辦學校申請，也未收到與其他學校法人或學校進行合併的相關規劃，將持續關注並督導校方及其所屬法人，確實依照私立學校法及相關規定辦。

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