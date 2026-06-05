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    首頁 > 生活

    新北「四季金山」展多元農作特色 6/6、6/7免費手作揪你來

    2026/06/05 12:48 記者黃子暘／新北報導
    新北市府農業局長諶錫輝表示，即日起至7日於市府1樓東側大廳辦理「四季金山」主題特展，帶領民眾認識金山從土地生產、農村生活與特色品牌，週末也推出免費DIY工作坊。（記者黃子暘攝）

    新北市府農業局長諶錫輝表示，即日起至7日於市府1樓東側大廳辦理「四季金山」主題特展，帶領民眾認識金山從土地生產、農村生活與特色品牌，週末也推出免費DIY工作坊。（記者黃子暘攝）

    新北市金山區有許多農作，新北市府農業局長諶錫輝表示，即日起至7日於市府1樓東側大廳辦理「四季金山」主題特展，帶領民眾認識金山從土地生產、農村生活與特色品牌，週末也推出免費DIY工作坊，6月6日「蓮蓬燈及染布體驗」將蓮蓬、蓮子等農產副產物轉化為工藝品，6月7日「小蓮人及生態瓶體驗」以風乾蓮子及蓮蓬製作文創吊飾，並運用香菇栽培後的剩餘資材打造生態瓶，DIY工作坊每日下午2、3、4點各辦理1場，每場限額40人，採線上報名20人及現場報名20人。

    諶錫輝指出，金山兼具農村聚落與北海岸氣候條件，使在地農業隨季節發展出不同面貌，包含春耕秋收的友善農法稻作，適合高齡長輩參與的夏季蓮，善用北海岸濕冷氣候培育的冬季香菇，農產加值方面也有農友以在地友善稻米釀造特色地酒，榮獲世界威士忌大賽等國際多項大獎肯定。

    農業局表示，展覽以金山一年四季的農業風景為核心，串連金山不同季節的農事節奏與產業特色，金山地瓜與萬金杜鵑已是廣為人知的，因此這次展覽選擇稻作、蓮作及香菇作為主題，並結合地方特色地酒，展現地方農業多元面向。

    台灣農民組合協會理事長楊儒門說，這次展覽結合農作體驗與風味品飲，讓民眾能透過味覺與雙手感受土地的溫度。

    農業局補充，市府將持續輔導在地農民組織及農業創生團隊，深化地域品牌、農村遊程及食農教育推廣，讓更多新北優質農產透過穩定通路與消費支持被看見；這次展覽至6月7日止，邀請大眾到市府1樓東側大廳參觀、參加周末DIY體驗，金山農特產銷售及營業資訊可至「248農學市集」粉專查詢。

    新北市府農業局長諶錫輝表示，即日起至7日於市府1樓東側大廳辦理「四季金山」主題特展，帶領民眾認識金山從土地生產、農村生活與特色品牌，週末也推出免費DIY工作坊。（記者黃子暘攝）

    新北市府農業局長諶錫輝表示，即日起至7日於市府1樓東側大廳辦理「四季金山」主題特展，帶領民眾認識金山從土地生產、農村生活與特色品牌，週末也推出免費DIY工作坊。（記者黃子暘攝）

    新北市府農業局長諶錫輝表示，即日起至7日於市府1樓東側大廳辦理「四季金山」主題特展，帶領民眾認識金山從土地生產、農村生活與特色品牌，週末也推出免費DIY工作坊。（記者黃子暘攝）

    新北市府農業局長諶錫輝表示，即日起至7日於市府1樓東側大廳辦理「四季金山」主題特展，帶領民眾認識金山從土地生產、農村生活與特色品牌，週末也推出免費DIY工作坊。（記者黃子暘攝）

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