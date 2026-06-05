民間企業捐愛心娃娃陪伴特教生 助特教生融入社會

承新國際管理顧問公司董事長李世新（左三）捐贈愛心娃娃給基隆市特教生。（記者盧賢秀攝）

為關懷特殊教育學生，能夠融入社會發揮潛能，承新國際管理顧問公司捐贈了150組的愛心娃娃，給基隆市的特教學生，副市長邱佩琳代表接受。下週即將進入畢業季，希望特教生收到獨一無二、充滿溫度的禮物，陪伴、安定特教孩子情緒，早日融入社會發揮特殊潛能。

經基隆市家長總會媒合，承新公司董事長李世新捐贈愛心娃娃和扭蛋給基隆每一位特教生，今天在明德國中舉辦「基隆有愛圓夢特教聯合捐贈活動」，副市長邱佩琳和議員張耿輝等出席。

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李世新表示，他認為推展特教，重要一個理念就是展能，特教學生未來進入小作所、或特保的階段，可以順利進入社會，自主的生活或是有工作的能力，就解決了一個家庭的困難。

邱佩琳表示，她感謝特教生的老師跟校長，他們願意無怨無悔的付出更多耐心，她認為特教生是獨一無二的，有他特殊的潛能，希望透過展能，讓他們的長才得以發揮。

邱佩琳表示，對於特教班的孩子來說，觸覺的安撫與心理的安全感非常重要，大型娃娃能夠在日常生活中給孩子溫暖的擁抱，陪伴他們學習、成長，安定他們的情緒。感謝李世新董事長把愛精準送到每一位最需要的孩子手上，讓基隆特殊教育更溫暖、更有力量。

教育處也指出，未來將持續攜手學校、家長及民間團體，共同打造更完善的特殊教育支持網絡，提供學生更多元且適性的學習資源與服務，讓每位特殊教育學生都能在愛與尊重中發揮潛能、實現夢想。

副市長邱佩琳（左）頒感謝狀給李世新。（記者盧賢秀攝）

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