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    首頁 > 生活

    高雄鳳凰花開 市府推薦10餘處觀賞熱點

    2026/06/05 12:15 記者葛祐豪／高雄報導
    鳳凰花在高雄市各處悄然吐蕊。（公園處提供）

    鳳凰花在高雄市各處悄然吐蕊。（公園處提供）

    隨著初夏時節臨近，被譽為世界上色彩最鮮艷花樹之一的鳳凰木，近日在全市各處悄然吐蕊；高雄市公園處推薦10餘處觀賞熱點，包括爆紅的小港坪鳳公園等。

    高雄市工務局長楊欽富今（5）日表示，鳳凰木原產於馬達加斯加，屬於蘇木科的落葉性高大喬木，因其偏好全日照且溫暖的環境，非常適合南台灣的氣候，是高雄常見的行道樹種之一。

    鳳凰木的英名為「Flame of the forest」，相傳曾有航海家遠眺森林中紅花盛開的景象，誤以為是發生森林大火而驚呼得名，此外，鳳凰木的花語涵括了離別、思念與火熱的青春，由於花期正逢畢業季節，那簇擁的紅花宛如驪歌的前奏，祝福即將遠行的學子前程似錦。

    為方便民眾就近賞花，高雄市公園處整理多處觀賞熱點，包括澄清湖、愛河河畔、時代大道、中華一二路、中山路、澄清湖風景區、坪鳳公園、鳳山公園、水映公園、前鎮區星光水岸公園、金澄雙湖森林公園，以及壽山一帶等，歡迎民眾放慢腳步，仰望這片初夏限定的火紅熱情。

    民進黨高雄市長參選人賴瑞隆則推薦大坪頂賞花的私房景點:坪鳳公園，回憶當年他剛當上立委，推動「前鎮小港種植10萬棵樹木」，邀集工務局及國營企業，種植台灣欒樹及鳳凰木，如今樹苗已經成林，每到盛夏就是整片壯麗的大橘色花海配上無敵市景。

    小港坪鳳公園的鳳凰花開。（賴瑞隆提供）

    小港坪鳳公園的鳳凰花開。（賴瑞隆提供）

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