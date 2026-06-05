新北教師共學活動「AI教育豐年季」前進八里 6/8起開放報名

新北市教育局長張明文表示，新北教師專業共學活動「新北AI教育豐年季」，今年度以「八里聽濤FUN輕鬆」為主題，將於8月11日至12日在八里區登場。（記者黃子暘攝）

AI科技改變產業界，也改變了教育現場，新北市教育局長張明文表示，新北教師專業共學活動「新北AI教育豐年季」，今年度以「八里聽濤FUN輕鬆」為主題，將於8月11日至12日在八里區登場，並於6月8日上午8點起開放線上報名（活動需收費）；今年活動結合八里山海景觀、人文地景與生成式AI應用，帶領教師透過走讀、觀察與實作。

張明文指出，新北教育豐年季自2019年起推動，今年度活動走進八里，讓教育與地方共創結合，課程包含生成式AI、GIS地圖與在地走讀，引導教師從自然生態、文化歷史、藝術創作及永續議題出發。

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張明文表示，今年規劃6大名師社群，包括大豐國小教師許凱琳領軍的「自然創藝組」，將帶領教師以手機顯微鏡觀察八里生態，並運用生成式AI創作明信片與專屬樂曲，以及永和國中教師蔡鈺伶帶領「AI文藝組」，結合八里人文地景、詩文書寫與數位工具；另有金山高中校長陳玉桂帶隊走訪八里私房景點「健康樂活組」、八里國中教師王俊凱探索挖子尾濕地的「生態巡禮組」、光華國小教師黃炯彬推動環境教育的「創域永續組」、中正國中教師江逸傑帶領走進十三行博物館、體驗金工創作的「『金』鬆創藝組」。

教育局說，今年「新北AI教育豐年季」活動將於6月8日上午8時起開放線上報名，名額有限，額滿為止，詳細資訊可上全國教育夥伴至活動專屬網站「2026新北教育豐年季—八里聽濤FUN輕鬆」查詢及報名。

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