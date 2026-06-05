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    國中會考成績揭曉 中投區考生多逾千人 中一中及中女中估最低92點

    2026/06/05 12:05 記者蘇孟娟／台中報導
    台中一中估免試入學至少92點以上。（記者蘇孟娟攝）

    台中一中估免試入學至少92點以上。（記者蘇孟娟攝）

    國中會考成績今天揭曉，儘管今年考題評估靈活，但中投區今年考生增加1065人，加上前端學生族群固定，包括台中一中及台中女中預估，今年最低錄取分數應在92點以上，至少須5A及4+、作文5級分；但兩校均強調，因中投區免試入學第1到第10志願都是同一志願序，志願序積分相同，鼓勵考生前幾志願可以大膽填「夢幻志願」。

    國中會考中投區有2.8萬人報考，比去年略增加1065人，台中一中教務主任朱玉梅指出，新學年度一中語資班停招，改為普通班，整體學生數招生795人，僅比去年小增7人，（語資班28人改為普通班35人），但會考包括國語、英語、數學試題走向素養導向，讓部分考生反映偏難，加上中投區考生數增加，中投區前端學生表現應不致於太差，估今年最低錄取分數應跟去年差不多，今年須92點以上，至少須5A及4+、作文5級分；一中去年最低95點。

    台中女中教務主任蔡岳暻指出，今年因考題偏素養導向，多跟生活結合，讓不少考生反映考題變難，但對前端學生而言仍較能得心應手，加上中投區考生增千人，競爭變大，估今年女中最低錄取分數應跟去年差不多，今年須92點以上，至少須5A及4+、作文5級分；女中去年最低92點。

    兩人均強調，中投區免試入學第1到第10志願都是同一志願序，積分相同，鼓勵考生前幾個志願可以保留給「夢幻志願」大膽填，後面再填務實及保守志願，以免錯過理想志願。

    中投區高中職免試入學會考成績總點數，將各科按等級標示分為1到7級，點數為級數的3倍，作文依級分，分1到6點，5科加作文點數最高111點。

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