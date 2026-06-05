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    首頁 > 生活

    滯留鋒面強降雨 大溪、桃園昨晚雨量都達100毫米

    2026/06/05 12:13 記者謝武雄／桃園報導
    昨天（5日）傍晚強降雨，桃園市蘆竹區部分地方出現積水封路情形。（警方提供）

    昨天（5日）傍晚強降雨，桃園市蘆竹區部分地方出現積水封路情形。（警方提供）

    受低壓帶及滯留鋒面影響，桃園市全境昨天（5日）傍晚都降雨狂猛，其中，大溪區、桃園區累計雨量都破百毫米，大溪區總雨量達107毫米、最大3小時雨量105.5毫米，達2年重現期，而桃園區總雨量100毫米，最大時雨量88.5毫米，達25年重現期，最大10分鐘雨量23.5毫米，雨勢之大可想而知。

    桃園市水務局監測昨天這波強降雨集中在晚間7點多，導致時雨量驚人，包含桃園、大溪、中壢、平鎮、楊梅、八德、龍潭、復興時雨量介於54.5至88.5毫米之間，這一小時的雨量佔全部雨量8成，龜山總雨量僅47毫米，時雨量卻達40毫米，致使楓樹國小原已有傾倒之虞的圍牆倒榻壓到民宅。

    依水務局資料，昨天傍晚起的強降雨，包含桃園、中壢、平鎮、蘆竹、龜山、八德、龍潭都傳出積水情形，但高度都在20公分左右，雨後都已經退掉；除了大園、觀音、新屋為個位數，總雨量第三為楊梅區87毫米，最大時雨量75.5毫米，達5年重現期，最大10分鐘雨量22毫米，雨勢與桃園區相差不遠；另，復興區65毫米、八德區64.5毫米、中壢區63.7毫米，龍潭及平鎮區都是63毫米。

    昨天（5日）傍晚強降雨，桃園市蘆竹區部分地方出現積水封路情形。（警方提供）

    昨天（5日）傍晚強降雨，桃園市蘆竹區部分地方出現積水封路情形。（警方提供）

    昨天（5日）傍晚強降雨，桃園市蘆竹區部分地方出現積水封路情形。（警方提供）

    昨天（5日）傍晚強降雨，桃園市蘆竹區部分地方出現積水封路情形。（警方提供）

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