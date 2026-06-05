台北動物園夜間開放迎20周年 邀民眾分享夜遊珍貴記憶

2020年暑假周六傍晚，於動物園大門廣場舉辦系列活動，例如動物聊天室、野保劇場等。照片攝於。（台北動物園提供）

台北市立動物園從2006年開始，為了在讓遊客體驗入夜之後的園區氛圍及動物活動樣貌，在暑假期間的週六延長開放時間。「動物園延長開放」活動轉眼已陪伴許多大小朋友走過許多個難忘的夏天，今年將迎來別具意義的20周年，將於7、8月9個週六，延長開放至晚間9點。動物園邀請遊客一起翻開回憶相簿，不吝分享那些屬於動物園夜間延長開放的珍貴畫面。入選照片將有機會展示於兒童動物區「時光走廊」，成為今年夏天夜晚的20周年特展。投稿期間即日起至6月15日。

為了在日照變長且愈來愈酷熱的暑假，提供遊客相對清爽舒適的遊憩模式，台北動物園於2006年首次於暑假週六舉辦「嘉年華-ICE動物園」系列活動，首度限定園區延長開放至晚間9點；2008年起夜間延長開放以「動物夏夏叫」為主題，每年夏天推出不同主題概念的活動，歷年來包括動物行為與生態、野生動物保育、環保行動、能源議題等，活動內容更包括動物保母講古、野保市集、野保劇場、舞台競賽、夜間電影院、動物體操帶動跳。

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動物園說，「動物夏夏叫」舉辦十餘年來，吸引許多民眾期盼在暑假週末夜晚來到動物園共襄盛舉。2024年「夜FUN動物園」、2025年「動物涼一夏」，動物園持續推出夜間開放的限定活動，讓暑假週六夜間遊園的遊客收穫與白天截然不同的體驗。今年動物園夜間開放迎來20周年，園區將於7、8月暑假共9個週六，延長開放至晚間9點，精彩活動敬請期待。

動物園提醒遊客，動物園每年例行的不對外開放期間即將到來，今年的不對外開放日期自6月22日至7月1日止，總計10天，請大家務必避開這段期間前來動物園的規劃！在這10天不對外開放參觀的日子裡，動物園內將進行園區大型修繕工作，透過快速施工期程減緩對動物的干擾，強化遊客休憩與參觀品質，等待暑假與各位再相見！

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「時光走廊」老照片徵集活動

2024年夜間開放夜FUN動物園，曾經規劃夜間觀察體驗。（台北動物園提供）

2025年夜間開放期間各種動物主題的保母講古深受遊客喜愛。（台北動物園提供）

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