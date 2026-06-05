基隆「蚵殼港14里迎媽祖遶境」 信眾冒風雨與神同行

一年一度「蚵殼港14里迎媽祖遶境」今天（5日）熱鬧登場，在點燃起馬炮儀式後啟程。（記者俞肇福攝）

一年一度「蚵殼港14里迎媽祖遶境」今天（5日）熱鬧登場，在點燃起馬炮儀式後，大批信眾陪同媽祖聖駕與遶境隊伍從成功二路樂建停車場出發，遶境隊伍在鑼鼓齊鳴、鞭炮聲響中展開巡境，信眾及各宮廟陣頭沿途隨行，基隆市副市長邱佩琳與多位民意代表及地方人士共同迎請媽祖出巡，祈求地方平安、風調雨順。

邱佩琳表示，「蚵殼港14里迎媽祖遶境」是基隆重要的民俗文化活動，不僅承載地方居民對媽祖信仰的虔誠敬意，更是凝聚社區情感、傳承文化精神的重要傳統。活動由中山區4個里及安樂區10個里共同發起，展現地方團結合作的力量，也讓民眾再次感受到媽祖慈悲護佑鄉里的精神。

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安樂區區長汪海淙、中山區區長陳錫洺也陪同遶境隊伍，表達對地方宗教文化的支持與重視。在熱情與虔誠的氛圍中，今年蚵殼港14里迎媽祖遶境活動圓滿完成。期盼在媽祖慈悲庇佑下，持續守護基隆民眾起馬炮平安順遂，為基隆增添更多溫暖與活力。

一年一度「蚵殼港14里迎媽祖遶境」今天（5日）熱鬧登場，基隆市副市長邱佩琳（前排中）與朝野議員陪伴媽祖聖駕出巡。（記者俞肇福攝）

一年一度「蚵殼港14里迎媽祖遶境」今天（5日）熱鬧登場，在大街小巷穿梭，祈求合境平安。（記者俞肇福攝）

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