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    千載難逢「一路6到底」！本週六超級666神巧合 民俗專家加碼開運秘招

    2026/06/05 11:59 記者許國楨／台中報導
    本周六剛好是「2026年6月6日星期六」，民俗專家廖大乙建議，可準備6顆雞蛋或鴨蛋去去拜附近的虎爺公祈求平安。（廖大乙提供）

    本周六剛好是「2026年6月6日星期六」，民俗專家廖大乙建議，可準備6顆雞蛋或鴨蛋去去拜附近的虎爺公祈求平安。（廖大乙提供）

    「超級666」來了！本週六將迎來罕見的「2026年6月6日星期六」，年份、月份、日期加上星期，全都與數字6有關，被網友封為「一路6到底」超級巧合日、頭等六六大順也是罕見的天選好運日，意外引發社群平台熱烈討論。

    有網友近日滑手機發現，本週六不只是普通假日，日期竟是2026年6月6日，而且剛好又是星期六，立刻發文分享，大批網友湧入留言區驚呼：「真的太6了吧！」、「今年生日剛好6月6日，根本天選之人」、更有網友提前規劃，要在當天清晨6時6分6秒準時截圖，讓手機畫面同時出現年份、日期與時間的滿滿「6」，留下難得紀念。

    有人笑說：「那一刻應該是史上含6量最高的手機畫面。」也有人打趣希望考試、工作、業績都能跟著一起「很6」，事實上，「很6」近年已成為流行網路用語，代表某人很厲害、很強、很會操作，源自「6」與「溜」諧音，因此這次「666」巧合也被不少人視為象徵順利與好運的吉祥日。

    除網友瘋狂討論外，民俗專家廖大乙也特別點出另層巧合表示，農曆6月6日也是虎爺將軍聖誕千秋，可以利用此次千載難逢的「666星期六」，準備6顆雞蛋或鴨蛋去拜附近的虎爺公，由於雞蛋與鴨蛋都帶有「脫殼重生、解厄改運」的象徵意涵，若希望事業運、財運提升，則可準備6顆鴨蛋供奉虎爺，寓意將人生中「鴨蛋（零分）」吃掉，讓運勢重新起飛，至於家中有調皮孩童、身體欠安者，也可藉此向虎爺祈求庇佑，請虎爺做主。

    ☆以上為民俗說法 僅供參考☆

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