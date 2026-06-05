高雄六合夜市滿血復活 附近兩家飯店求售

受惠演唱會經濟，六合夜市人潮回流。（高市府提供）

受惠於演唱會經濟，高雄老字號的六合夜市近年滿血復活，人潮逐漸回流；但近期卻傳出附近有兩家飯店求售。

2008至2012年中國團客來台高峰期，經常有大批遊覽車接送遊客到六合夜市；但當時也出現「坑殺中客，本地人都不去了」的聲音；隨著「禁團令」與疫情爆發，六合夜市攤位數更一度從175攤掉到只剩11攤。

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近年因疫情解封加上高雄強推演唱會經濟，祭出商圈夜市券，六合夜市攤商已回到滿攤狀態，每逢假日或演唱會檔期，人潮洶湧恢復往年盛況。

六合夜市總幹事詹金翰指出，夜市人潮約6成是外縣市遊客，另有約2至3成是外籍旅客，包括歐、美、日、韓到東南亞都有，每晚都會碰到不同國籍的遊客，聽到不同語言。

不過，近期六合夜市周邊卻傳出有兩家飯店掛牌求售，包括九福集團旗下、位於新興區民主路的「首福飯店」，開價7.18億元；另一棟位於新興區明星街的「聖亞哥商務旅館」，則開價1.88億元出售。

2018年底，前市長韓國瑜上任時，高雄也傳出一波飯店求售潮，當時有13家飯店商旅待售。對於這次六合夜市周邊兩家飯店求售，業界認為，高雄觀光人潮增加，旅宿業景氣回溫，不見得所有飯店都能受惠，首福飯店以往的客源以中國團客為主，近年高雄多了不少新興品牌旅館、飯店，讓自由行與國旅旅客有更多選擇，老飯店在設備、住宿體驗上較難競爭。

據統計，高雄市飯店旅館目前總房間數量已達2萬3千間，競爭激烈；觀光局指出，市區有新飯店進駐，分食原本的觀光旅館客源，至於出售原因，業主各有考量。

六合夜市周遭的首福飯店掛牌求售。（圖擷自首福飯店臉書）

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