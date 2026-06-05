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    首頁 > 生活

    詭異巧合！城隍爺聖誕遇樹倒砸毀五營 廖大乙：有事示警

    2026/06/05 10:47 記者王姝琇／台南報導
    全台首邑縣城隍廟老樹倒塌壓垮五營。（廟方提供）

    全台首邑縣城隍廟老樹倒塌壓垮五營。（廟方提供）

    今日適逢全台首邑縣城隍廟城隍爺顯佑伯聖誕，但廟前一棵老榕樹卻於凌晨5點多應聲倒地，樹頂高度不偏不倚砸中五營，幾乎全毀。知名民俗專家廖大乙表示，神明有事情要指示眾生，同時象徵兵馬擔了這場災厄！

    今日凌晨5點多，一聲巨響驚醒周遭住戶，廟方查看發現廟前約50餘歲老榕竟倒地，直接砸向五營，所幸並無波及到人車。廟方說明，之前修剪老榕樹就已發現疑似患病，但還來不及確認，沒想到樹根不敵連2日雨勢，直接連根拔起、樹倒；由於舊廟體正在重建，神像都請到臨時行館，還好老榕沒砸到安座神像的位置，先將五營請至臨時行館內，如何重建將再議。

    廖大乙則指出，五營位在舊廟體及臨時行館的龍邊，老榕倒下不偏不倚正中五營幾乎全毀，又適逢縣城隍爺聖誕，在民俗角度上來說，代表有事情要指示眾生，同時也讓大家看到廟體正在重建，號召有心人來幫忙；他說，廟前榕樹通常是兵馬或陰兵陰將休息的地方，此次老榕樹倒砸中五營，也象徵是由五營兵馬擔了這場災厄，建議廟方向神明詢問有何事指示。

    工務局表示，今晨大樹倒塌已派員前往現場處理，預計今日傍晚前可完成；至於確切是什麼原因導致樹木倒塌尚在查明。

    全台首邑縣城隍廟老樹倒塌壓垮五營。（廟方提供）

    全台首邑縣城隍廟老樹倒塌壓垮五營。（廟方提供）

    全台首邑縣城隍廟老樹倒塌壓垮五營。（廟方提供）

    全台首邑縣城隍廟老樹倒塌壓垮五營。（廟方提供）

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