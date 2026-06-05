等了30年！北捷科技大樓站新增2號出口 有專屬連通道不用過馬路

北捷文湖線科技大樓站2號出口6月8日啟用。（圖由台北捷運公司提供）

自捷運文湖線1996年通車以來，在地居民殷殷期盼的北捷文湖線科技大樓站2號出口，將於6月8日啟用，該出口位於復興南路2段西側，民眾不用再穿越馬路，更可經由專屬連通道，直達龍生綜合大樓及地下停車場。

台北捷運指出，捷運科技大樓站2號出口將於6月8日首班車起正式啟用，該出口位在復興南路2段西側，前往該方向的旅客，未來無需從東側1號出口出站後，再步行到路口過馬路；更可以經由專屬連通道，直達龍生綜合大樓及地下停車場。啟用初期現場將加派引導人員，協助旅客熟悉全新動線，提升旅客進出站方便性。

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北捷與北市停車管理工程處合作推動新出入口建設工程，停車場於2021年3月26日開工、去年10月17日竣工，今年4月30日完成驗收，提供汽車及機車停車位服務，服務周邊居民及轉乘旅客停車需求。

北捷公司表示，配合2號出口啟用，站內已完成導引標誌、路網圖及相關動線指引更新作業，歡迎旅客多加利用。

北捷文湖線科技大樓站2號出口6月8日啟用。（圖由台北捷運公司提供）

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