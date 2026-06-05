鐳戰生存遊戲 南竿鄉大漢據點7/24登場

「2026微光馬祖系列活動－鐳戰生存遊戲」將於7月24日至8月2日，在連江縣南竿鄉「大漢據點」登場。（圖由馬祖國家風景區管理處提供）

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處（簡稱馬管處）舉辦的「2026微光馬祖系列活動－鐳戰生存遊戲」將於7月24日至8月2日連續10天，在連江縣南竿鄉著名的「大漢據點」登場；活動結合戰地文化場域與科技互動遊戲，打造兼具趣味性與挑戰性的沉浸式體驗，即日起開放網路預約報名，邀請親子組隊同樂，感受團隊合作的樂趣。

馬管處處長洪志光表示，馬祖擁有不可複製的戰地風景，今年活動選擇兼具坑道、營舍及歷史氛圍的大漢據點作為體驗場域，遊戲採用高科技「紅外線感應」鐳射步槍與感應背心取代實體漆彈，無須擔心疼痛或碰撞問題，兼具安全性與娛樂性，不分男女老少都能化身神射手，暢快體驗分隊實戰對抗的快感。

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活動建議7歲以上民眾參與（身高140公分以下需成人全程陪同），每梯次活動時間約40分鐘，包含專業教練操作講解、兩回合對戰及戰況解說，凡是完成遊戲的民眾，即可獲得可愛Yah鷗黃麻提袋1只以及價值100元的「馬祖觀光圈業者抵用券1張」。

洪光志指出，馬管處也推出「歡迎回鄉－老兵梯次」，凡是曾在馬祖4鄉5島服役者，只要在現場出示退伍令、當兵證明或當年著軍服的照片，經簽到登記並完成鐳戰體驗，即可額外領取專屬大禮「馬祖老酒（600ml）1份」，歡迎老兵們邀請親友同行。馬管處提醒民眾，大漢據點將於7月24日至8月2日的13時30分至17時30分止，暫停對外開放。

「2026微光馬祖系列活動－鐳戰生存遊戲」將於7月24日至8月2日，在連江縣南竿鄉「大漢據點」登場。（圖由馬祖國家風景區管理處提供）

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