永慶高中何國銘拍微電影圓夢 「那天以後」探討校園霸凌

永慶高中學生何國銘拍攝微電影《那天以後》首映，探討校園霸凌。（永慶高中提供）

嘉義縣永慶高中高三學生何國銘懷抱導演夢，透過嘉義縣政府「學生圓夢計畫」補助，與同學、學弟妹以校園霸凌為主題拍攝微電影《那天以後》，日前在學校首映，200多名觀眾看完掌聲不斷，感動落淚，認為影片真實呈現青少年成長過程中的孤單與掙扎，提醒大人們思考陪伴的重要性。

何國銘從國中時接觸戲劇、表演相關事務，高一、高二期間曾拍攝校園短片，獲得老師及同學迴響，高三時向嘉義縣政府申請「學生圓夢計畫」獲得8萬元補助，開始拍攝首部微電影；他號召同學和學弟妹成立「有夢工作團隊」，從劇本撰寫、演員招募、場地協調、器材租借，到配樂配音、後製剪輯與首映展覽規劃親力親為，拍攝期間曾面臨經費不足，拍攝進度延宕，經主動向社會各界尋求資源協助，獲得師長、民代、商家的支持與贊助，完成夢想。

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何國銘說，《那天以後》描述轉學生恩瑞因父母工作的緣故，轉學到新學校，遭受排擠與傷害，影片呈現被霸凌者內心的孤獨與無助，探討霸凌者凱翔背後缺乏家庭關愛的成長處境，帶領觀眾從更深層的角度理解校園衝突的成因。他說，不希望把霸凌者簡化成單純的壞人，而是讓大家看見每個學生的行為背後，都可能藏著不被理解的傷痛與需求，影片強調家庭陪伴、師長關懷與同儕支持的重要，希望喚起社會對校園霸凌問題的重視。

何國銘還利用校內社區共讀站空間規劃主題展覽，將拍攝歷程化為沉浸式展區，如劇中場景重現的「實驗劇場」，還有「咔嚓拾光」幕後花絮區、「觀影小劇院」及「觀眾留言牆」等。

縣府教育處長李美華表示，霸凌者或被霸凌者都受家庭環境影響，呼籲家長應多花時間陪伴、理解孩子，成為孩子生命中的支持力量；縣府推動「學生圓夢計畫」希望讓學生把心中的想法化為具體行動，肯定何國銘以行動實踐夢想，期勉更多學生勇敢追夢，培養完成夢想過程中解決問題與面對挑戰的能力。

永慶高中校長郭春松說，何國銘和團隊用青春與熱情完成屬於年輕人的作品，看見創造力與行動力，校園霸凌議題更值得師長、家長與學生省思，教育工作者應深入了解事件背後的原因，協助學生釐清情緒、修復關係，與家長建立良好溝通，陪伴孩子成長，期盼透過微電影喚起社會更多理解與同理。

何國銘（前中）申請「學生圓夢計畫」補助拍攝微電影，縣府教育處長李美華（前左3）等肯定他以行動實踐夢想。（永慶高中提供）

何國銘與團隊布置《那天以後》展覽空間。（永慶高中提供）

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