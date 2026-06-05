高鐵左營站、捷運「連通道」開通0進度 網批效率太差

交通部長陳世凱（中）去年6月指高鐵左營站與高雄捷運連通道最快今年3月可動工；但現在進度0，已經暫緩。（資料照）

高雄立委爭取「左營高鐵-捷運連通道」開通多年，去年交通部長陳世凱承諾最快今年3月可動工，如今卻因高鐵增班而暫緩。網友嘲諷高鐵公司：「暫緩？真要做，營運至今20年，慢慢做也早就做完，乾脆說一定做，但暫緩100年。」

台灣高鐵已營運約20年，但左營站月台銜接高雄捷運的連通道至今封閉，導致乘客必須從捷運站地下二樓搭兩段電扶梯到高鐵站二樓，再搭電扶梯下到高鐵左營站月台，拉行李繞一大圈很不方便。

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回顧去年6月4日，立委許智傑、李昆澤安排陳世凱到場會勘，陳世凱明確指出，最快今年3月可動工。許智傑昨天質詢高鐵公司董事長史哲，再次追問開通工程進度：「好像打算暫緩，或者是不做？」

史哲答詢指，廠商的意願非常低，再者是高鐵增班的影響，也就是增班的穩定度跟施工的先後順序，必須謹慎考量。許智傑質疑，這個問題早在去年6月4日就知道，追問「到底未來做還是不做？」史哲回覆「要做，但必須在不影響調度，以及增班的狀況之下做」，再度承諾「一定會做！」

許智傑表示，連通道工程本該今年3月就要發包，到現在「進度仍然是0」，「已經delay了」，直批高鐵公司「該做的建設不能一直停留在規劃階段，市民期待的是看得見的進度」。

網友在許智傑的臉書粉專留言嘲諷高鐵公司「暫緩？真要做，營運至今20年，慢慢做也早就做完，乾脆說一定做，但暫緩100年」，批評高鐵公司「這效率真的也太差了吧，評估如何的時間到底需要討論多久」，更點出可能的關鍵原因「其實應該是連通道通了之後，上去購物的人流會減少吧」。

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