為皮克敏迷請命 議員促屏縣府引進數位觀光活動

屏東縣議員李世斌為皮克敏迷請命，希望屏縣也能比照嘉義市引進手遊元素舉辦數位觀光活動。（圖由屏東縣議員李世斌服務處提供）

手遊皮克敏《Pikmin Bloom》在台灣相當受到歡迎，嘉義市政府5月推出「Pikmin Bloom 迷你散步」活動，創造龐大觀光效益，民進黨屏東縣議員李世斌在議會業務質詢時，戴上「皮克敏」頭套，力促屏縣府應該跳脫傳統行銷框架，善用虛實整合的巨大觀光潛力，也來辦一場數位觀光活動。縣府交旅處對這項提議給予高度肯定，表示將展開研議。

李世斌表示，以嘉義市政府為例，5月推出的「Pikmin Bloom 迷你散步」活動，將市區景點設為遊戲打卡點，短短3天勞動節連假便湧入130萬人次，推估創造高達2.6億元的龐大觀光效益。

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李世斌說，現代社會治理應敏銳觀察科技革新與社會風潮，絕不能侷限於傳統的IP聯名與按表操課。若屏東縣政府能靈活導入這套機制，將屏東市的屏菸、總圖、萬年溪公園、慈鳳宮及天公廟等在地指標景點設定為特殊打卡點，短短數日的外溢效益就有望超越單一景點一整個季度的總和，可證明「人潮並沒有消失，只是看用什麼機制把他們拉過來」。

為將龐大「觀光紅利」轉化為在地實質收益，李世斌向縣府提出「專屬特色化」與「最強留客機制」兩大戰略。他建議結合全台保留最完整的日式軍官老屋群「勝利星村」推出專屬的「飛機皮克敏」，或針對國境之南推出芒果、蓮霧等「熱帶水果皮克敏」，吸引全台玩家湧入巷弄尋寶。

同時，他也提議將遊戲探索點與從5月1日開跑、最大獎送出百萬休旅車的「2026屏東旅遊購GO節」住宿抽獎活動結合，將合作旅宿與車城福安宮等景點設為打卡點，讓玩家為了抓寶而心甘情願在屏東多住一晚。

李世斌這項建議是在6月3日的議會質詢時提出，代表民進黨參選屏東市長的縣議員梁育慈也支持；縣府交旅處長黃國維對這項建議給予高度肯定，表示這是極具前瞻性的好建議，會後將向嘉義市政府請益，並研議如何與任天堂取得聯繫，為推動新型數位觀光做準備。

針對李世斌（左）的提議，屏縣府交旅處長黃國維（中）給予肯定，右為代表民進黨參選屏東市長的縣議員梁育慈。（圖由屏東縣議員李世斌服務處提供）

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