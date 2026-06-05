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    今各地防午後雷陣雨 專家：下週梅雨旺盛防致災性降雨

    2026/06/05 07:23 即時新聞／綜合報導
    氣象專家指出，今日各地天氣不穩，午後對流增強易有雷陣雨，明後天低壓雖遠離仍需防範瞬間強降雨。下週滯留鋒面壓境，台灣將進入「梅雨旺盛期」，預計影響時間將近一週，加上西南季風，需防範「致災性降雨」。（資料照）

    氣象專家指出，今日各地天氣不穩，午後對流增強易有雷陣雨，明後天低壓雖遠離仍需防範瞬間強降雨。下週滯留鋒面壓境，台灣將進入「梅雨旺盛期」，預計影響時間將近一週，加上西南季風，需防範「致災性降雨」。（資料照）

    氣象專家指出，今日各地天氣不穩，午後對流增強易有雷陣雨，南部、台東將整日陣雨不斷，明後天低壓雖遠離仍需防範瞬間強降雨。下週滯留鋒面壓境，台灣將進入「梅雨旺盛期」，預計影響時間將近一週，加上西南季風，需防範「致災性降雨」。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至週日水氣增多、大氣不穩定。今日南台灣有低壓雲系通過，有局部陣雨或雷雨，午後各地的對流強度增強；明日、下週日低壓雲系已遠離，部分地區午後仍有強對流發展；三天皆應注意其所伴隨的「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）。今日各地區氣溫如下：北部24至30度、中部24至31度、南部24至31度、東部23至30度。

    吳德榮表示，下週一至下下週日「梅雨季」第5波鋒面南北徘徊（滯留鋒），配合「西南季風」盛行，台灣進入典型的「梅雨旺盛期」；因大氣很不穩定，易有「中小尺度系統」在附近被激發，帶來「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）及「致災性降雨」的威脅，期間各地皆應特別注意氣象署的特報、及早作好防災準備。

    至於「梅雨旺盛期」將持續多久？吳德榮說明，最新歐、美模擬至少延續至下下週日、型態皆尚未改變！而超過10天的模擬，因模式的不確定性大，可信度已降低，故能延續多久？莫急下定論，應繼續觀察。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，週五至週日是梅雨開始前的前菜。南海低壓通過台灣上空，配合西南季風進場，各地大氣環境不穩定，全台各地容易有午後雷陣雨出現！南部、台東將整日陣雨不斷，其他地方則以午後雷雨狀況為主，各地都要特別注意瞬間較大雨勢！

    颱風論壇表示，下週一起滯留鋒面壓境，梅雨正式開始！預計鋒面將在台灣附近南北擺盪將近一週，全台各地準備迎來好一段容易下雨的日子，若鋒面位置與西南季風配合良好，部分地區甚至可能出現持續性降雨或較大雨勢。

    颱風論壇也提醒，具體的雨區和雨勢，仍要且戰且走的觀察，包含西南季風配合程度、鋒面實際位置，都可能影響最終雨區分布與累積雨量。不過梅雨季到來算是確定，對水情緊張的地區也是近期最值得期待的好消息。

    颱風論壇表示，下週一起滯留鋒面壓境，梅雨正式開始！預計鋒面將在台灣附近南北擺盪將近一週，全台各地準備迎來好一段容易下雨的日子，若鋒面位置與西南季風配合良好，部分地區甚至可能出現持續性降雨或較大雨勢。（圖擷自臉書）

    颱風論壇表示，下週一起滯留鋒面壓境，梅雨正式開始！預計鋒面將在台灣附近南北擺盪將近一週，全台各地準備迎來好一段容易下雨的日子，若鋒面位置與西南季風配合良好，部分地區甚至可能出現持續性降雨或較大雨勢。（圖擷自臉書）

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