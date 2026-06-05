生醫不只新藥 國發會詹方冠：加速AI與再生醫療布局打造新護國神山

國發會副主委詹方冠接受本報《官我什麼事》節目專訪。（陳宇睿攝）

國發會將於8月公布兩年一度的人口推估報告。國發會副主委詹方冠表示，從目前趨勢來看，少子化與超高齡社會的現象在短期內具有不可逆性。針對少子化問題，政府近期已宣布「台灣人口對策新戰略-家庭支持篇」，內容包含成長津貼、婚育宅等共18項措施，希望透過各項手段減輕民眾生養小孩的負擔，並達到鼓勵生育的目的。

詹方冠接受本報《官我什麼事》節目專訪時表示，在面對超高齡社會的部分，社會必須誠實面對。在產業面，政府正推動各項措施，希望企業界能突破過去的思維，理解中高齡勞動力對企業而言是非常有用的資源，應強化中高齡人力的應用。

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同時，隨著高齡人口增加，環境、交通、醫療及長照等面向都必須面臨調整，這也是政府過去20年來持續重視生技產業的原因。對於此一關鍵產業，總統賴清德與國發會主委葉俊顯也都曾談到，生技醫療產業正是台灣下一座的護國神山，凸顯其對國家發展的核心戰略地位。

詹方冠指出，生技醫療產業的市場規模隨著人口結構改變與社會富裕而持續擴大，生老病死作為人生必經過程，更讓該產業具備剛性需求。過去台灣生技發展較偏重於新藥開發，但新藥研發耗時且資源投入大，成果不具確定性，且成功上市往往需透過大藥廠管道出場。隨著科技進步，生技產業的發展重點已出現轉移，重視的面向不再局限於新藥。

在新的發展方向中，首先是受先前疫情影響，政府已將CDMO（委託開發暨製造服務）列入生技醫藥發展條例的鼓勵範圍。其次，隨著數據增加與AI數位技術的進步，精準醫療與再生醫療成為未來的發展重點，政府近期也透過「再生醫療雙法」的通過，將AI運用在醫療方面列為鼓勵對象，實際上已有非常多生醫公司朝此方向發展。

此外，他也提到，台灣具備強大的ICT技術背景，許多大型ICT公司在十多年前便已投入資源介入智慧醫療、智慧醫院、微創及醫藥解方等領域，並已取得初步成果，未來智慧醫材將是整個生醫領域極為重要的發展方向。

針對台灣生技醫療發展過去從宇昌、浩鼎到高端，常因政治因素受到抹黑，詹方冠表示，從股市表現可以看出許多生技股其實有不錯的成績，但部分民眾容易受到消息面影響而對生技公司產生誤解。他建議民眾對於相關消息應多花時間了解各方說法，理性地面對產業趨勢，不要盲目相信特定說法。

詹方冠強調，無論是台灣、日本或歐美等國，甚至包含美國總統川普在內，都非常重視如何掌握自己的醫藥供應鏈。因此，生技醫療產業不僅關乎經濟與產業發展，更涉及國家韌性，是各國都高度重視的戰略領域。

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