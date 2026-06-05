創業綻放競賽將續辦 國發會詹方冠：擬整合跨部會新創資源

國發會副主委詹方冠接受本報《官我什麼事》節目專訪。（記者陳宇睿攝）

國發會副主委詹方冠針對未來新創政策提出展望，「創業綻放－創業大聯盟競賽」在取得初步成功後，未來將持續辦理。他表示，下階段的規劃將根據本次比賽經驗進行細緻調整，目標在於培育創業者的知識與經驗，若目的達成，未必需要維持極大規模。國發會也計畫進一步結合經濟部、教育部及原民會等各部會的新創計畫，將過往各自辦理的資源整合，朝向更緊密的跨部會協力方向邁進，共同打造更具深度輔導功能的新創平台。

詹方冠接受本報《官我什麼事》節目專訪時指出，櫃買中心是本次競賽的重要合作夥伴，在活動中協助舉辦了多場創業家座談，邀請已IPO的上櫃公司創辦人現身說法，例如群聯電子創辦人暨執行長潘健成便受邀分享創業的辛酸過程，為新創團隊提供明確的努力目標。

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此外，櫃買中心也將其過去在公司治理、財務結構規劃等方面的輔導經驗帶入比賽，許多新創團隊因而參與了相關輔導。競賽結果出爐後，櫃買中心也將針對適合的對象，優先引導參加「創櫃板」機制，讓團隊在正式上櫃前能及早籌募資金、接受輔導。同時，櫃買中心也積極協助新創公司進行投資與業務媒合，幫助小公司與上櫃企業建立合作關係、尋找願意買單的客戶，並提供資源協助曝光與行銷。

除了櫃買中心的資源，政府也提供多項支援。他提到，國發基金本身設有天使投資機制，早期新創公司最高可申請2000萬元的政府資金投資，對剛開始發展的新創非常有幫助。本次競賽也透過創投公會結合許多創投公司，不論團隊最終有無獲獎，都能藉由活動了解政府資源，並對接後續所需的投資。未來，對於發展成熟、過1、2年有望上市的新創公司，也會協助其及早認識櫃買中心或證交所，為資本市場注入新血。

展望未來，詹方冠表示「創業綻放－創業大聯盟競賽」將會持續舉辦。雖然本次規模龐大且吸引眾多團隊，但事後了解仍有部分新創因太晚得知而錯過報名。目前國發會已著手規劃下一階段的比賽。他透露，未來的規模不見得要維持這麼大，因為許多團隊已經參與過，若培育創業知識與經驗的目的已達成，未來可根據本次經驗進行更細緻的規劃與討論。

本次競賽由國發基金出資、國發會規劃執行，並配合創投公會等民間組織共同推動。詹方冠希望未來能將範圍進一步擴大，結合經濟部、教育部、原民會等同樣擁有新創或在地創生計畫的政府部會。他期望透過這次的成功經驗，讓各部會未來能更緊密地朝相同方向協力，思考將過去各自舉辦的比賽整合為全面性、具備深入輔導機制的創業競賽，共同為台灣新創團隊提供更實質的協助。

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