打造未來產業動能 國發會創業大聯盟競賽強調區域均衡

國發會副主委詹方冠接受本報《官我什麼事》節目專訪。（記者陳宇睿攝）

國發會自去年起籌辦「創業綻放－創業大聯盟競賽」，5月27日最終結果出爐。國發會副主委詹方冠指出，台灣的半導體產業目前全世界最強，但為了台灣未來的經濟新動能與產業升級，必須尋找並培育未來的潛力產業。由於未來產業具有不確定性，激發全國的新創風潮便顯得至關重要。為此，國發會特別舉辦這場在規模與獎金上皆突破以往紀錄的競賽。

詹方冠接受本報《官我什麼事》節目專訪時提到，本次競賽從開始報名到最終決選共歷時9個月，規劃多階段的培訓與篩選。詹方冠說明，初次報名隊伍數達2805隊，規模為歷年最大。第1階段針對許多擁有創業想法，但對市場定位、市場規模、商業模式、行銷及人才管理尚不清楚的團隊，提供必須完成的培訓課程，上完課後才能進入下一階段。

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第2階段則選出300隊，由具備經驗的業師進行1對1培訓，並舉辦2天1夜的實體集體營隊（bootcamp），讓創業團隊的實務問題獲得解答。隨後，在十幾位產業界資深專家與導師的評選下，從300隊中選出100隊。這100隊皆可獲得基本創業鼓勵金新台幣300萬元。最後，再從中篩選出30隊進入決選，最後評選出6組「院長獎」獲得每組600萬元獎勵金，以及3組「總統獎」獲得每組1000萬元獎勵金。詹方冠強調，高額獎金的背後，最核心的目的仍是讓團隊在多階段的培訓過程中，真正養成實質的創業實力。

除了培育新創，本次競賽的另一個重要政策目的是兼顧「區域均衡」。考慮到各地方的創業資源與面臨的課題有所不同，主辦單位在選拔300隊的階段時，特別設計讓6都與非6都各佔150隊，強調創業不分區域。

在產業分組方面，競賽並非僅針對科技產業，還涵蓋綠能永續與民生消費等組別。「前瞻科技」、「民生消費」、「綠能永續」三組別經專家評選後，前300強的隊伍中各佔約3分之1。此結果並非刻意引導，而是自然呈現，說明本次比賽在區域別與產業別上，皆成功落實了「均衡台灣」的政策理念。

詹方冠指出，在本次競賽中觀察到一個現象，伴隨AI的興起，新創團隊對於AI技術在產業創業上的應用相當熟悉。原本主辦單位擔心參賽者對此技術可能較為陌生，但無論在哪個組別，包含民生消費與綠能永續，團隊都能成功將AI技術導入其產業領域，顯見台灣的新創家已深刻理解AI的重要性並付諸實踐。

他舉例，在民生消費組中，有一組投入農漁業的新創團隊「豐漁水產養殖」，其創辦人具備航太產業背景。返鄉務農後發現台灣農業面臨勞動力高齡化與辛苦的人工作業問題，便結合AI與無人載具技術，研發出一款無人艇，可在養殖魚池中透過AI精準投放飼料，同時還能檢測周邊環境，成功推動智慧農業發展。該團隊最終獲得院長獎。

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