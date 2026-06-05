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    首頁 > 生活

    台鐵鳳山車站大樓完成招商 將引進休閒、餐飲產業

    2026/06/05 00:19 記者陳文嬋／高雄報導
    台鐵鳳山車站大樓完成招商。（記者陳文嬋攝）

    台鐵鳳山車站大樓完成招商。（記者陳文嬋攝）

    台鐵鳳山車站大樓今完成招商，將引進休閒、餐飲產業，預計明年正式營運。全台首座台鐵便當體驗店今年6月底搶先開張，將推出專為開幕設計的特色鐵路便當，引進人流促進商機，可望帶動地方觀光發展。

    台鐵鳳山車站大樓以鳳山百年古城拱門建築特色為意象，打造6+10層開發大樓「空中鳳城」，重現歷史上消失的北門，是全國唯一古城意象車站，已是鳳山重要地標，每天搭車人潮很多，地方關注招商，期盼引進人流，帶動地方發展。

    委外招商四度流標，改由台鐵自行營運管理，在立委許智傑建議下，打造全台首座台鐵便當體驗館落腳A棟1至3樓，由台鐵便當體驗店6月底開張打頭陣，將推出專為體驗店開幕設計的特色鐵路便當，外界可以拭目以待。

    台鐵也評估車站大樓內部空間適合當作辦公大樓，爭取市府承租A棟4至10樓，已知環保局將進駐4樓、勞工局洽談承租5樓，6至10樓各單位評估中，盼引進人流帶來商機。

    台鐵同時辦理B棟招商，在地方大力爭取捷運青線下，市府拍板捷運青線將串聯鳳山車站，甚至可能串聯捷運黃線、橘線，目前進行捷運路網整體規劃，預計今年底前完成，促成B棟完成招商，還有業者洽詢中，力拚今年7月完成簽約，預計明年正式營運。

    台鐵表示，市府推動捷運青線串聯鳳山車站、打造全台首座台鐵便當體驗館，加上市府單位將進駐車站大樓，三大利多加持下，獲得業者青睞，預期人潮帶來錢潮，順利完成車站大樓招商，活絡地方經濟發展。

    台鐵鳳山車站大樓完成招商。（記者陳文嬋攝）

    台鐵鳳山車站大樓完成招商。（記者陳文嬋攝）

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