為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雙子星地主不滿降樓層陳情 捷運局：依約執行無減損地主權益

    2026/06/04 23:56 記者董冠怡／台北報導
    雙子星開發案樓層調整引發地主至都審會陳情。（捷運局提供）

    雙子星開發案樓層調整引發地主至都審會陳情。（捷運局提供）

    台北市雙子星開發案（台北車站特定專用區C1／D1土地開發案）參與合建的私地主，不滿開發商未經同意降低樓層與「國門」價值，4日至台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會陳情；對此，土地開發執行單位捷運工程局說明，變更內容維持總樓地板面積不變，並要求投資人不得影響地主權益分配比，變更程序全程公開透明，依法且依約執行，絕無損及私地主權益情事。

    捷運局表示，基於提升建築結構合理性、施工可行性及建築使用效能等因素，投資人提出樓層調整方案，調整方式為將減少樓層後的樓地板面積填補部分挑空空間，因此變更前、後總樓地板面積維持不變，並未減少開發量體，也要求投資人承諾維持契約所定地主最低權益分配比，確保地主權益不受影響，始同意投資人提送都市設計審議，並經審議會同意，始核發變更建照，全程依法、依約辦理。

    針對陳情地主質疑變更設計未經全體地主同意，捷運局說明，依此案投資契約及土地聯合開發契約規定，投資人辦理建築設計變更，無須取得地主同意書，但仍要求投資人於2023年6月及11月召開地主說明會，向地主說明變更內容，會中地主提問詳予回應並提供會議紀錄在案，全程公開透明、絕無陳情地主所稱全部地主堅決反對或擅自變更情事。

    另補充，捷運局已要求投資人就後續變更設計內容，仍應持續與私地主進行溝通，使其充分了解。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播