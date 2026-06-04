雙子星地主不滿降樓層陳情 捷運局：依約執行無減損地主權益

雙子星開發案樓層調整引發地主至都審會陳情。（捷運局提供）

台北市雙子星開發案（台北車站特定專用區C1／D1土地開發案）參與合建的私地主，不滿開發商未經同意降低樓層與「國門」價值，4日至台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會陳情；對此，土地開發執行單位捷運工程局說明，變更內容維持總樓地板面積不變，並要求投資人不得影響地主權益分配比，變更程序全程公開透明，依法且依約執行，絕無損及私地主權益情事。

捷運局表示，基於提升建築結構合理性、施工可行性及建築使用效能等因素，投資人提出樓層調整方案，調整方式為將減少樓層後的樓地板面積填補部分挑空空間，因此變更前、後總樓地板面積維持不變，並未減少開發量體，也要求投資人承諾維持契約所定地主最低權益分配比，確保地主權益不受影響，始同意投資人提送都市設計審議，並經審議會同意，始核發變更建照，全程依法、依約辦理。

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針對陳情地主質疑變更設計未經全體地主同意，捷運局說明，依此案投資契約及土地聯合開發契約規定，投資人辦理建築設計變更，無須取得地主同意書，但仍要求投資人於2023年6月及11月召開地主說明會，向地主說明變更內容，會中地主提問詳予回應並提供會議紀錄在案，全程公開透明、絕無陳情地主所稱全部地主堅決反對或擅自變更情事。

另補充，捷運局已要求投資人就後續變更設計內容，仍應持續與私地主進行溝通，使其充分了解。

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