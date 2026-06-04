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    首頁 > 生活

    高雄境外移入登革熱+1 越南籍學生返台確診 迅速隔離無傳播風險

    2026/06/04 21:56 記者黃良傑／高雄報導
    因應登革熱，高雄衛生局加強噴藥防治。（高市衛生局提供）

    因應登革熱，高雄衛生局加強噴藥防治。（高市衛生局提供）

    高雄市衛生局今（4日）晚上公布新增1例境外移入登革熱確診個案，這名越南籍學生因發燒在機場被攔檢就醫，並迅速住院隔離，未有社區傳播風險。

    衛生局公布的新增確診個案，是自越南境外移入登革熱確診個案，個案為越南籍學生，平日於三民區某餐廳工作，5月25日至6月1日回越南休假，6月1日回台灣於高雄機場入境時體溫達38.6度，機場檢疫NS1快篩，雖為陰性，但他接受勸導直接搭車入住市立民生醫院隔離病房。

    6月2日PCR檢驗出爐為陽性確診，所幸個案入境後直接住院治療，未進入社區及學校，未有社區傳播風險。

    衛生局表示，這起境外移入個案入境時即因發燒進行快篩，由機場檢疫與衛生局防疫轉介站即時攔截，加上個案配合自機場搭專車入住醫院隔離，免除社區傳播風險及執行緊急化學噴藥，成功阻絕疫情於境外。

    衛生局強調，東南亞仍為登革熱流行地區，自該地入境旅客返國後14天內應密切留意自身健康，若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀請務必戴上口罩儘速就醫，主動告知醫師TOCC（旅遊史、職業史、接觸史及群聚史），以利醫師早期診斷、及時通報。

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