台科大攜3所高工推出專班 免統測直升科大 培育高階實作人才

技高學生提早參與專班學習情形。（台科大提供）

台科大攜手大安高工、台中高工及新竹高工推動「台科大自動化工程專班」，將大學端師資、實驗室、產學與國際資源提前導入技術型高中，以「免統測甄選、提早探索、實作與理論並重」為核心，提早透過3年技高加上台科大的學習，培育能理解理論、動手實作並解決產業問題的高階實作人才。

今年自動化工程專班預計招生合作科別為大安高工控制科、台中高工資訊科及新竹高工資訊科，其中大安高工34名、台中高工33名、新竹高工15名。

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台科大教務長陳素芬表示，專班設計並非單純提前升學，而是把大學、技高與產業的學習資源串接起來，希望學生適性發展，尤其對已經有興趣的學生，可以提早布局專業訓練。

為確保學生能穩定銜接後續學習，專班規劃技高三年的階段性輔導與甄選機制。高一重視數學、物理、資訊科技等基礎科目表現及學年總成績；高二深化電子學、數位邏輯設計、微處理機、電工機械等專業科目，並要求專題實作與英文能力；高三則依學業表現、專題成果、台科大師長推薦及專班招生委員會審核，確認學生是否銜接台科大自動化工程相關學程。

在學習路徑上，學生完成技高3年並通過甄選後，可銜接台科大相關學程，修課取得學士學位；亦可在大二完成80學分取得副學士後，選擇就業、3年後以同等學歷報考研究所，或先至相關產業工作並於期限內回校完成學士。此一彈性制度兼顧升學與就業，讓學生能依個人興趣與產業實務經驗發展。

去年考取專班的大安高工控制科學生黃孝婷分享，國中時即對Arduino與機器人產生興趣，進入專班後雖感受到專業科目難度提高，但能實際做出成果很有成就感，也透過企業參訪、課後英文與台科大夏令營拓展視野。

大安高工控制科學生林兆穎則認為，專班讓升學路徑更明確，也能更早接觸專業科目與手作課程，但仍須保持自律，不能因為有銜接台科大的機會而放鬆。

台中高工資訊科學生黃立宇則說，原本即對程式設計有興趣，進入專班後能把數理優勢應用在程式設計上，並透過英文導師與美國學伴交流提升表達能力。

另名學生陳浚朋在「疲勞駕駛偵測」專題中參與國際科展並獲獎，顯示技高與台科大合作協力投入實作訓練、設備資源，皆能更有效支持學生發展。

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