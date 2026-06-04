桃園爆麥當勞漢堡吃到塑膠片 衛生局要求落實改善否則開罰

陳姓市民購買辣味雙層4盎司牛肉堡，吃到一半發現有異物，竟是超過1公分長的塑膠片。（圖由陳姓市民提供）

桃園市陳姓市民投訴，他5月27日下午1點左右，前往麥當勞桃園愛買店購買辣味雙層4盎司牛肉堡，吃到一半發現有異物，吐出發現是超過1公分長的塑膠片，他希望業者或相關單位能查明異物來源，避免其他消費者遇到類似食品安全問題。

業者推估異物為洋蔥絲或醬料外包裝的切割碎片，市府衛生局表示，已責令業者落實改善，否則恐挨罰。

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陳姓市民說，他買了漢堡吃到一半，卻發現有異物，吐出後拍照記錄，事後聯繫業者希望了解異物來源、調查流程、後續改善措施，但業者僅提出退款或提供優惠券等應對作為；他不是以求償為目的，而是關心食品安全與異物污染等問題，但業者目前仍無法提供完整調查報告，也未清楚說明疑似塑膠片可能來源等細節。

桃園市政府衛生局接獲檢舉後，6月2日已派員前往麥當勞桃園愛買店查核，衛生局表示，未見該案客訴資料，已要求業者限期改正；業者表示未取得物證，推估異物疑為洋蔥絲或醬料外包裝，因二次切割而不慎掉落的碎片。

衛生局已責令業者必須落實改善，並限期提具完整改善報告送衛生局審查，避免再次發生，衛生局強調，業者若屆期複查仍未符規定，將因違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，被處以6萬元以上、2億元以下罰鍰。

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