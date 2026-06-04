台灣推能源淨零轉型 中研院攜科博館特展介紹「地底深處的熱」

科博館攜手中研院推出特展，讓民眾認識地熱能源。（科博館提供）

台灣積極發展能源轉型，其中地熱議題近年在能源轉型討論中備受關注，國立自然科學博物館與中研院合作，推出「和熱共榮：人、環境與地熱的永續對話」特展，從多元生活面向，並搭配沉浸式互動裝置，帶領觀眾認識「地底深處的熱」，並探究台灣在發展與運用地熱時，所面臨的科學與環境挑戰。

特展由科博館、中研院共同主辦，經濟部地質調查及礦業管理中心合辦；中央研究院院長廖俊智說，地熱是台灣推動淨零轉型的關鍵之一，中研院近年積極投入地熱領域，並於2025年完成國內首度深井鑽探與研究，這次透過和科博館合作，期望讓前沿地熱研究走入大眾視野，促進社會對地熱議題的認識與討論。

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經濟部地礦中心主任徐銘宏指出，近年持續建置地熱探勘資訊平台並公開全台地下探勘成果，提升地熱資訊透明度，讓產官學研各界參考應用，期望將研究內容透過對外展示，擴大民眾對於地熱的認識。

策展團隊分享，地熱議題近年在能源轉型討論中備受關注，但相關討論往往聚焦於發電量與開發效益，本次展覽希望引導觀眾從更寬廣的角度，看見地熱與土地、社群、生活之間的互動，跳脫「地熱等於發電」的單一想像。

特展分5大單元，包括設計有壯觀的地熱造景，火山岩漿投影讓視覺更加震撼，展場中央也有地熱井與地層意象裝置搭配鑽井鑽頭、地下岩層顯微照片，可直觀感受常人看不見的地下世界模樣，進一步了解科學對地熱開發的重要性。「暖地共生」以國內、外案例呈現地熱的多元發展，除了發電，也能應用於溫室農業、畜產與乳品加工、咖啡酒類製作、溫泉觀光等面向等。

互動展示讓民眾認識能源解方。（科博館提供）

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